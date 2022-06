“Don Matteo 14” si farà: la sorte di Don Massimo nelle mani di Raoul Bova

“Don Matteo”, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

L’annuncio dell’uscita di scena di Terence Hill aveva destato scalpore, ma Don Matteo non ha deluso le aspettative del pubblico. Anzi, possiamo dire a gran voce che non solo le abbia confermate, ma perfino superate. La tredicesima stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 ha chiuso con ascolti da record e Raoul Bova, nei panni della new entry Don Massimo, è stato la ciliegina su una torta che ha fatto gola a un numero di telespettatori mai registrato prima. E, insieme al resto del cast, è pronto per tornare sul set di Don Matteo 14.

“Don Matteo 14”, quando iniziano le riprese

Dalle colonne del settimanale Oggi arriva la conferma: non solo Don Matteo 14 si farà, ma le riprese inizieranno prima di quanto si immagini. I telespettatori hanno gustato una tredicesima stagione ricca di colpi di scena e in cui il nuovo protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, pian piano è riuscito a conquistarli.

Dopo aver registrato ascolti record, culminati in un finale col fiato sospeso che ha tenuto ben 6.186.000 spettatori (pari al 34.3% di share) incollati al piccolo schermo – cifra mai registrata prima dalla fiction e che ha superato di gran lunga ogni aspettativa -, Raoul Bova e il cast di Don Matteo torneranno sul set a marzo 2023, come confermato dal capo scrittura Mario Ruggeri: “A fine dell’estate inizieremo a lavorare sulla sceneggiatura – ha detto in un’intervista pubblicata su Oggi -. (…) Le riprese dovrebbero incominciare a marzo del 2023. La serie andrà in onda tra l’inverno del 2023 e la primavera del 2024″.

“Don Matteo”, Raoul Bova e il successo del suo Don Massimo

Dopo tredici stagioni e tanti anni in cui ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, era inevitabile che la scomparsa del protagonista Don Matteo avrebbe fatto scalpitare gli animi. Quando il pubblico si affeziona a un personaggio, specialmente a uno come questo diventato iconico grazie all’interpretazione di Terence Hill, non è semplice farlo adattare all’idea di un cambio di rotta.

Ma gli ascolti non mentono: il nuovo protagonista di Don Matteo, Don Massimo, ha saputo far breccia nel cuore di tutti e il merito va decisamente a Raoul Bova. Attore dall’indiscusso talento, Bova ha dato vita a un personaggio a tratti controverso, misterioso e sì, è riuscito a far “dimenticare” Terence Hill.

Il capo scrittura della fiction, Mario Ruggeri, ha sottolineato quanto Bova e Hill sia diversi ma al contempo simili. E probabilmente è proprio questa affinità di anime che, almeno in parte, ha decretato il successo di questa tredicesima stagione: “Raoul Bova e Terence Hill, nel profondo, si assomigliano – ha detto a Oggi -. Sono due uomini sensibili, che trasmettono candore e purezza, perfetti per interpretare un sacerdote. L’arrivo di Raoul Bova ha rivitalizzato anche gli altri personaggi”.

“Don Matteo”, un finale col fiato sospeso

Il finale di Don Matteo 13 ha lasciato il pubblico col fiato sospeso e una situazione a dir poco drammatica che, dobbiamo ammetterlo, non vediamo l’ora di sapere come andrà a finire. Dopo l’ombra del sospetto di una presunta amante, la situazione si è intricata ancor di più con l’omicidio di un bambino, un pericoloso criminale e una relazione segreta che non sarebbe mai dovuta nascere. Don Massimo è finito in carcere (sì, anche questo) e, come se non bastasse, è emerso che il suo vero nome è Matteo e che gli è stato dato proprio in onore del personaggio interpretato da Terence Hill.