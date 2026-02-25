Sanremo 2026, perché Arianna Fontana non c’è stasera

La campionessa olimpica, reduce dall'ennesimo successo a Milano-Cortina 2026, non sarà a Sanremo 2026. Perché Arianna Fontana è assente

Il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è appena calato, lasciando dietro di sé una scia di emozioni tricolori, e subito si è alzato quello del Teatro Ariston. Il Festival di Sanremo, da sempre specchio dei successi e dei sentimenti del Paese, si prepara a celebrare stasera le icone dello sport invernale. I fan dello short track e i telespettatori, purtroppo, sono già rimasti delusi: Arianna Fontana non sarà sul palco stasera.

L’annuncio di Claudio Fasulo

A rompere il silenzio è stato il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, che durante la consueta conferenza stampa mattutina dedicata a Sanremo 2026 ha confermato l’assenza della “Freccia Bionda”. Il motivo è purtroppo il più classico dei malanni di stagione: Arianna Fontana è bloccata a letto con la febbre alta. Nonostante la sua proverbiale tempra da campionessa, le condizioni di salute non le permettono di affrontare il viaggio e l’emozione del palco di Sanremo 2026, lasciando un vuoto nel trio delle “campionesse d’oro” inizialmente previsto.

Le campionesse d’oro restano protagoniste

Nonostante il forfait forzato di Arianna Fontana, la più medagliata della nostra compagine, la seconda serata del Festival non rinuncia a celebrare i grandi successi ottenuti sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026. A rappresentare l’eccellenza azzurra restano due giganti dello sport mondiale: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi.

Per Francesca Lollobrigida, salire sull’Ariston ha un sapore speciale. Vincitrice di due ori olimpici nel pattinaggio di velocità, l’atleta laziale riunisce stasera i due rami della sua famiglia: quello sportivo, ereditato dal papà Maurizio (primatista dei 50 km), e quello dello spettacolo, essendo pronipote della leggendaria Gina Lollobrigida.

Lisa Vittozzi arriva a Sanremo forte dello storico oro olimpico nell’inseguimento e dell’argento nella staffetta mista. Già portabandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi insieme a Davide Ghiotto, Lisa porta con sé l’orgoglio di chi ha scritto una pagina indelebile del biathlon italiano.

Lo sguardo verso le Paralimpiadi

Sanremo non è solo celebrazione del passato recente, ma anche un legame verso il futuro prossimo. Dal 6 al 15 marzo, Milano e Cortina ospiteranno i Giochi Paralimpici, l’evento internazionale più importante per atleti con disabilità.

A lanciare l’appuntamento saranno due ospiti d’eccezione: Giacomo Bertagnolli, lo sciatore ipovedente di Cavalese che vanta otto medaglie paralimpiche e diciassette mondiali, accompagnato dalla sua guida Andrea Ravelli; e Giuliana Turra, stella del wheelchair curling. Giuliana, nata il 22 febbraio 1980 e diventata simbolo di forza dopo un grave incidente in montagna, rappresenta la determinazione di un movimento sportivo in costante crescita.

Il messaggio di Arianna Fontana

Sebbene assente fisicamente, lo spirito di Arianna Fontana -l’atleta italiana più medagliata di sempre con 14 podi – aleggia nella città dei fiori. Solo pochi giorni fa, l’azzurra aveva affidato ai social un pensiero profondo sulle Olimpiadi appena concluse:

“Sentire un intero Paese unito attraverso gli alti e bassi di ogni gara è stato ciò di cui avevamo tutti bisogno. Spegnere la fiamma non ha significato la fine, ma la prova di chi siamo quando ci uniamo”, ha dichiarato.

Anche se la febbre l’ha fermata, il tributo di Sanremo a questa leggenda vivente, vincitrice di un oro e due argenti anche a Milano-Cortina, non mancherà di arrivare dritto al cuore degli italiani.