Arianna Fontana, chi è il marito Anthony Lobello

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Arianna Fontana e Anthony Lobello in uno scatto del 2014

Quando si parla di Arianna Fontana, campionessa olimpica di short track, è impossibile non pensare alle medaglie, ai podi e al ghiaccio che ha solcato con incredibile determinazione. Anche a Milano Cortina 2026 ha saputo lasciare il segno. Ma dietro ogni successo c’è una storia privata altrettanto intensa: quella con Anthony Lobello, marito e compagno di vita.

La loro storia è iniziata quando erano ancora molto giovani ma nonostante l’età hanno saputo riconoscersi e intrecciare i rispettivi percorsi senza lasciarsi mai. Correva l’anno 2006, Torino ospitava le Olimpiadi invernali e Arianna aveva appena quindici anni, quasi sedici, mentre Anthony ne aveva ventuno. Lui già pattinava con la maglia degli Stati Uniti, lei muoveva i primi passi nel mondo dello short track italiano.

Tra allenamenti e competizioni i due si sono innamorati. Una scintilla che col tempo è diventata un sentimento solido e duraturo. Un rapporto che va avanti dopo ben venti anni. Privatamente e professionalmente.

Chi è Anthony Lobello, il marito italo-americano di Arianna Fontana

Dalla Florida all’Italia: Anthony Lobello è nato negli Stati Uniti da papà italo-statunitense e fin da bambino si è dedicato al pattinaggio. È arrivato nel nostro Paese nel 2006, dove ha partecipato con la nazionale americana alle Olimpiadi di Torino. Qui il colpo di fulmine con Arianna Fontana.

La svolta è arrivata nel 2012, quando ha ottenuto la cittadinanza italiana. Due anni dopo, nel 2014, ha rappresentato l’Italia ai Giochi di Sochi, segnando il capitolo finale della sua carriera agonistica e aprendo quello della vita privata con Arianna.

La coppia è convolata a nozze nel 2014, quando Arianna aveva appena ventiquattro anni. La cerimonia, romantica e riservata, si è svolta a Colico, sulle rive del lago, circondati dall’affetto di amici e parenti.

Un matrimonio semplice, lontano dai riflettori, ma pieno di emozione. Da allora, Arianna e Anthony hanno coltivato un legame fatto di rispetto, complicità e supporto reciproco, in pista come nella vita.

IPA

Anthony Lobello è anche l’allenatore di Arianna Fontana

Non solo marito, col tempo Anthony Lobello è diventato anche allenatore della moglie ma insieme ad Arianna è stato bravo a scindere lavoro e vita privata.

“Alle 18 non parliamo più di pattinaggio o di allenamento”, ha raccontato la campionessa italiana. “Una volta a settimana usciamo a cena, o a teatro, o a fare una passeggiata o qualcosa del genere. Cerchiamo solo di separare bene le due figure: allenatore e atleta, marito e moglie”.

Getty Images

Oggi, il legame tra Arianna e Anthony è più saldo che mai. Non solo compagni di vita, ma anche una squadra quando si tratta di preparazione sportiva e strategia agonistica. E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è ben visto: lei ha trionfato di nuovo, grazie non solo alla determinazione ma anche all’incredibile sostegno del marito e allenatore.

Arianna Fontana e Anthony Lobello continuano a dimostrare che l’amore vero resiste anche sotto la pressione dei riflettori. La loro storia racconta che dietro ogni campione c’è sempre qualcuno pronto a credere in lui, a incoraggiarlo e a condividere le sfide più grandi.

Un legame fatto di passione, rispetto e, soprattutto, complicità, capace di resistere al tempo e alle insidie della vita e dello sport. Come solo le grandi storie d’amore sanno fare.