Arianna Fontana passione Tiramisù: l’hobby segreto dell’atleta olimpionica

IPA Arianna Fontana passione Tiramisù

C’è chi riesce a trasformare un hobby in un lavoro e chi, invece, anche quando ha già realizzato i propri sogni professionali, trova il tempo per coltivare passioni lontane dai riflettori.

Arianna Fontana rientra senza dubbio in questa seconda categoria. Pattinatrice di short track, atleta olimpionica tra le più medagliate di sempre, sul ghiaccio è sinonimo di determinazione e concentrazione. Ma lontano dalle piste, la campionessa azzurra si concede un’altra passione: la cucina. E, a quanto pare, il suo tiramisù è davvero da medaglia d’oro.

Dal ghiaccio alla cucina: Arianna Fontana, la passione per il Tiramisù

Coltivare un hobby, per chi vive di competizione e obiettivi, può essere un modo per staccare la spina e ritagliarsi uno spazio lontano dalla pressione delle gare. E Arianna Fontana, abituata fin da giovanissima ai ritmi serrati dello sport ad altissimo livello, sembra trovare questo equilibrio in un luogo ben diverso dalla pista di pattinaggio.

Mentre lo sguardo è già proiettato verso Milano-Cortina, l’atleta olimpionica si è concessa una pausa dagli allenamenti per mostrarsi in una versione più quotidiana. Sul sito dedicato ai Giochi Olimpici, in un video, Arianna è in cucina insieme al marito e allenatore Anthony Lobello. Niente ghiaccio e niente pattini: solo caffè, mascarpone e savoiardi.

La passione per la cucina, e per il tiramisù, uno dei dolci simbolo dell’Italia, diventa così una curiosità che racconta un lato diverso della campionessa azzurra, lontano dal contesto delle gare ma non dalla concentrazione che la contraddistingue.

Da una parte lei, concentrata e precisa nei gesti. Dall’altra lui, che la affianca e la supporta, suggerendo tempi e movimenti. Una dinamica che nel video richiama quella che li accompagna anche nello sport, dove Anthony Lobello è da anni al suo fianco come sostenitore in quello sport che amano entrambi.

Arianna Fontana è Portabandiera a Milano-Cortina 2026

A pochi mesi dall’appuntamento con Milano-Cortina, Arianna Fontana continua a muoversi tra obiettivi sportivi e una carriera che l’ha già consacrata come una delle atlete italiane più vincenti di sempre.

È l’atleta azzurra con più medaglie vinte nella storia dei Giochi, ben 11,oltre a essere stata scelta come portabandiera per due volte. Un percorso costruito con costanza e sacrificio, iniziato giovanissima e portato avanti con una familiarità precoce con la pressione delle grandi competizioni.

Accanto a lei, dentro e fuori dalla pista, c’è Anthony Lobello. Marito e allenatore, rappresenta una presenza centrale nel suo percorso sportivo. Un equilibrio che emerge anche lontano dal ghiaccio.

Un legame che i due, dopo essersi conosciuti a Torino nel 2006 ed essersi sposati nel 2014, portano avanti anche a Milano-Cortina 2026.

Un’Olimpiade che per Fontana non è solo la possibilità per ottenere un altro traguardo sportivo, ma anche un evento dal forte valore simbolico. Un’emozione che la pattinatrice ha raccontato parlando del ruolo di portabandiera: “È un’emozione essere ancora portabandiera. Sarà la mia sesta Olimpiade e la seconda in casa, di nuovo con questo ruolo. È un onore e mi dà tanta carica. Questa bandiera rappresenta casa, la famiglia e tutti i sacrifici che ho fatto, insieme alle persone che mi sono state accanto in questi vent’anni di carriera. È una promessa“.