Giorgia in concerto spoilera l’ultimo singolo, Parafulmini: il video

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Giorgia lo aveva promesso: il G-Last Call sarebbe stato un altro bellissimo capitolo di un viaggio durato due anni. A Roma, però, in una delle tappe del tour autunnale, è arrivata anche una sorpresa.

Sul palco del Palazzo dello Sport, la cantante ha infatti fatto ascoltare per la prima volta Parafulmini, uno dei brani inediti contenuto in G+1, l’album in uscita a ottobre.

Giorgia canta “Parafulmini” sul palco di Roma

Roma è una delle tappe che Giorgia con tutta probabilità aspettava di più. Quale modo migliore per riabbracciare la sua città se non attraverso un coro collettivo sulle note delle sue canzoni?

Il 24 settembre, al Palazzo dello Sport, il G-Last Call è diventato anche l’occasione per fare un piccolo passo avanti, verso quello che arriverà dopo. Nel corso della serata, infatti, la cantante ha presentato per la prima volta Parafulmini, uno dei brani inediti che entreranno in G+1.

È un’anticipazione arrivata quasi a sorpresa, nel bel mezzo di un concerto costruito anche sui ricordi di una carriera lunga più di trent’anni. Tra le canzoni che il pubblico conosce a memoria, Giorgia ha così inserito qualcosa che è appena apparso nel suo repertorio, regalando ai fan un’esperienza inaspettata.

Parafulmini sarà infatti contenuto in G+1, la nuova versione di G in uscita il 16 ottobre. Il progetto raccoglie le canzoni dell’album, alcune versioni live e nuovi brani nati proprio durante il lungo percorso del tour, dalle emozioni vissute da Giorgia negli ultimi mesi a contatto con il pubblico.

Un album che, come spiegato dalla cantante, è nato anche”per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. E adesso il video dell’esibizione romana permette di scoprire un piccolo assaggio di quello che arriverà il prossimo 16 ottobre.

Giorgia tra X Factor e tour: le ultime tappe prima di G+1

Tanta gioia sul palco, ma anche davanti alle telecamere. In queste settimane Giorgia ha davvero poco tempo per fermarsi: la cantante è per il terzo anno consecutivo al timone di X Factor, dove accompagna concorrenti e giudici durante le selezioni e poi nei Live Show. Accanto a lei, al tavolo dei giudici, ci sono Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.

E mentre il talent è ormai entrato nel vivo delle prime selezioni, c’è ancora un ultimo pezzo di strada da fare anche con il G-Last Call. Dopo Roma, restano infatti due appuntamenti: il 28 settembre all’Arena di Verona e il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, dove il tour si chiuderà con una serata-evento insieme agli artisti che hanno condiviso con Giorgia questi ultimi due anni di musica.

Poi sarà davvero il tempo di ascoltare G+1. Il 16 ottobre il nuovo progetto porterà con sé anche gli inediti anticipati proprio durante questa stagione live. E così Parafulmini, ascoltata per la prima volta a Roma, diventa quasi un piccolo ponte tra quello che Giorgia sta ancora vivendo sul palco e quello che il pubblico potrà ascoltare tra qualche settimana.