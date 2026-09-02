Cesare Cremonini su Rai 1, la scaletta e gli ospiti del concerto al Circo Massimo

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IPA Cesare Cremonini, gli ospiti del concerto su Rai1

Cesare Cremonini porta in prima serata su Rai 1 uno degli appuntamenti più importanti del suo Cremonini Live26. Questa sera, mercoledì 2 settembre, arriva in tv Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, lo speciale dedicato al concerto che l’artista ha tenuto lo scorso 6 giugno nella Capitale.

Sul palco del Circo Massimo, infatti, Cremonini ha portato la sua musica davanti a oltre 65 mila persone, in una serata che ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, dai Lunapop fino ai brani più recenti. Questa sera la magia si ripete, con una densa scaletta di momenti inediti e ospiti amatissimi della musica italiana.

Cesare Cremonini al Circo Massimo, gli ospiti e la scaletta

Il 6 giugno il Circo Massimo si è riempito di voci, luci e canzoni: Roma aspettava Cesare Cremonini. E quando il concerto è iniziato il pubblico si è ritrovato dentro un viaggio attraverso tutta la sua storia musicale. Dai ricordi dei Lunapop ai brani degli ultimi anni, passando per quelle canzoni che ormai sono diventate una sorta di colonna sonora collettiva.

Quella stessa atmosfera torna questa sera, mercoledì 2 settembre, con una speciale prima serata: con Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, Rai 1 ha infatti scelto ripercorrere il concerto del cantante in un’ottica di speciale. Il programma mescola le immagini del live con quello che è successo lontano dal palco, prima e dopo lo show.

E questo significa che anche la scaletta potrebbe non essere esattamente quella del 6 giugno. La versione televisiva è stata costruita anche attraverso il backstage e quindi potrebbero esserci tagli, cambiamenti nel montaggio o brani presenti nel concerto che non troveranno spazio nello speciale.

Il concerto, però, ci dà un’idea piuttosto chiara delle canzoni che accompagneranno la serata. Cremonini ha costruito un live attraverso canzoni che parlano di diversi momenti della sua carriera, da Alaska Baby a Ora che non ho più te e passando per Buon viaggio (Share The Love), Marmellata #25 e La nuova stella di Broadway.

Ufficio stampa Cremonini/ Erika Serio

Impossibile poi immaginare un live di Cremonini senza alcuni dei pezzi che hanno fatto la storia dei Lunapop: 50 Special, Vorrei e Un giorno migliore.

Lo speciale porta ovviamente in prima serata anche gli ospiti che hanno reso il concerto al Circo Massimo ancora più speciale. Il primo è Jovanotti, con cui Cremonini ha cantato Mondo e L’ombelico del mondo. Poi Elisa, per Aurore boreali, e Luca Carboni, con cui ha condiviso San Luca.

Cesare Cremonini, quando e dove vedere il concerto

L’appuntamento per lo speciale con Cesare Cremonini è per stasera, mercoledì 2 settembre su Rai 1, in prima serata. Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo prende il via alle 21.30 circa e durerà circa due ore e venti.

Ufficio stampa Cesare Cremonini/ Erika Serio

Chi non può seguirlo attraverso la televisione potrà comunque godersi lo speciale anche in streaming su RaiPlay.

Per una sera, quindi, si torna al Circo Massimo insieme a Cremonini per riascoltare alcune delle sue canzoni più amate, rivedere i duetti con Jovanotti, Elisa e Luca Carboni e scoprire quello che è successo dietro le quinte di uno dei concerti più importanti del suo tour.