Alex Belli e Delia Duran si sono sposati: matrimonio VIP in un luogo speciale

Alex Belli e Delia Duran hanno pronunciato il fatidico “sì”, coronando il loro sogno d’amore. La coppia ne ha parlato in un’intervista esclusiva al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, mostrando per la prima volta le foto del matrimonio che è stato celebrato il 26 giugno presso la Tenuta De L’Annunziata, sulle colline di Como.

La relazione tra l’attore e la showgirl da anni appassiona i fan da quando si conobbero sul set di Furore 2, fiction Mediaset in cui hanno recitato entrambi. Una scintilla che non è scoccata subito, ma dopo qualche tempo: “Tutto è rimasto nell’incubatrice. Poi ci è capitato che, quando proprio non cercavo una donna perché stavo chiudendo la storia con Mila Suarez, l’ho rincontrata per caso”, aveva affermato Belli al settimanale Nuovo.

Eppure anche allora, quando lo stesso Alex ci andava con i piedi di piombo, qualcosa era nato. Da quel momento la coppia ha vissuto alti e bassi, come del resto capita a tutti, ma nel tempo è cresciuto sempre più il desiderio di costruire qualcosa di concreto insieme, dare una forma al loro grande amore.

Alex e Delia hanno fatto di tutto per superare le loro difficoltà, partecipando persino a Temptation Island VIP nel 2019 dove, dopo tante liti e scenate di gelosia (rimaste indelebili nella storia del reality) hanno non solo deciso di tornare insieme, ma anche di perdonarsi gli errori passati, guardando solo al futuro.

Prima la romanticissima proposta alle Maldive, organizzata dall’attore in gran segreto per Delia, “la prima donna da cui mi sento veramente capito e amato per quello che sono e viceversa”, come l’ha definita lui stesso in un’altra intervista. Adesso quel futuro tanto atteso è arrivato e i due giovani e bellissimi innamorati hanno deciso di sposarsi proprio lì, dove tutto era iniziato. La Tenuta De L’Annunziata, infatti, è il luogo in cui hanno trascorso la prima notte d’amore insieme: “Questo posto ci ha uniti e non ci ha più fatto lasciare”, ha detto Delia durante la cerimonia con tanta commozione.

Alfonso Signorini ha pubblicato in esclusiva su Chi le foto del lieto evento, documentando la cerimonia nei minimi dettagli. Alex Belli e Delia Duran hanno scelto di celebrare il matrimonio con rito religioso: “Il rito civile è troppo asettico, dura cinque minuti e gli manca la parte per noi fondamentale, quella spirituale”, ha detto Alex nell’intervista.

Settanta invitati tra familiari e amici, VIP inclusi, come il cantante Pago, Martina Nasoni (ex gieffina), il modello Stefano Sala, il direttore artistico Principe Maurice e anche Guenda Goria con il fidanzato Mirko Gancitano, coppia nata da poco ma che sembra sempre più unita e affiatata.

Un’emozione grandissima che si percepisce anche dalle parole del felice neo-marito: “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore“, ha detto Alex Belli, per poi ammettere di non essere neanche riuscito a leggere la lettera che aveva scritto per la sua sposa.