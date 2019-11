Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex di lei

editato in: da

Alex Belli e Delia Duran, protagonisti di Temptation Island Vip, hanno svelato di essere stati aggrediti dall’ex di lei, tanto che l’attrice è finita al pronto soccorso. A raccontare l’accaduto è stato l’ex volto di Centovetrine che nelle Stories di Instagram si è confidato con i follower.

“C’è stata una colluttazione pesante – ha raccontato Belli – dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo. Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma”.

Alex non ha specificato l’identità dell’ex, ma secondo molti potrebbe trattarsi dell’ex marito di Delia Duran. Da tempo l’attrice e Marco Nerozzi – questo il suo nome – sono in guerra con accuse anche molto pesanti. Qualche mese fa a Domenica Live, la compagna di Belli svelò alla D’Urso: “Io sono stata maltrattata, derubata. Io sono qui per dire alle donne di non avere paura a denunciare, dopo le cose che ho subito dal mio ex marito”.

Accuse respinte dall’ex marito della Duran: “I fatti violenti raccontati da mia moglie non sono mai successi – rivelò -. Quei video sono stati artefatti dal signor Belli. I lividi mostrati sono finti. Non ci sto a passare per un uomo che picchia le donne”.

Alex Belli e Delia Duran sono reduci dell’esperienza di Temptation Island Vip dove hanno messo alla prova il loro amore. L’attore ha alle spalle un matrimonio finito con Katarina Raniakova e una love story con la gieffina Mila Suarez. Quest’ultima ha commentato su Instagram quanto accaduto, mostrando dei dubbi sulla sincerità di Belli.

“Il loro incontro è avvenuto in un tribunale per via della causa di divorzio – ha detto la modella -. E secondo voi con le forze dell’ordine davanti succedeva tutto questo casino? Scusate ma faccio davvero fatica a crederci, come tante altre cose. Ho avuto modo però di confrontarmi con l’ex marito di Delia, che mi ha informato sulla realtà dei fatti. E sono molto lontani da ciò che è stato dichiarato”.