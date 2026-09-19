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IPA Barbara D'Urso

Ormai sembra ufficiale: Barbara D’Urso sarà a Ballando con le Stelle 2026. La conduttrice entrerà a far parte della nuova giuria dello show di Milly Carlucci. Un ruolo importante che la riporterà nella trasmissione dopo la sua partecipazione come concorrente nella scorsa edizione. L’ingresso della D’Urso nel cast sarebbe arrivato dopo una lunga trattativa e la firma del contratto che stabilisce non solo il ruolo, ma anche lo stipendio della conduttrice. Quanto guadagnerà con questa nuova avventura televisiva?

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Il nome di Barbara D’Urso come giurata di Ballando con le Stelle circolava già da tempo. A volerla fortemente nella trasmissione sarebbe stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci che avrebbe fatto d tutto per raggiungere un accordo.

D’altronde da sempre Barbara D’Urso è un personaggio amatissimo dal pubblico, ma anche capace di dividere. Nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice era tornata in televisione dopo un lungo stop, ballando in coppia con Pasquale La Rocca. Fra il ballerino e la presentatrice era nata da subito una grande intesa, continuata anche fuori dagli studi televisivi.

Già all’epoca in tanti avevano ipotizzato un ingresso della D’Urso nel cast. Un cast che, come ben sappiamo, quest’anno sarà decisamente rivoluzionato. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli infatti Barbara D’Urso affiancherà in giura Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Fra le new entry anche Alberto Matano, diventato giudice della trasmissione dopo essere stato custode del tesoretto.

Fra i concorrenti Ornella Muti, che ballerà proprio con Pasquale La Rocca, pronto a tornare in pista, Alessandro Matri che gareggerà con Giada Lini, Alberto Ravagnani in coppia con Erica Martinelli e

Andy Díaz Hernández con Gioia Giovanatti.

Ci saranno poi Anna Safroncik con Leonardo Lini, Aurora Ramazzotti in coppia con Nikita Perotti, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, e Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina. Nel cast anche Manuela Moreno che ballerà con Carlo Aloia, Massimo Ghini che sarà con Valentina Fiorini, e Monica Guerritore a cui è stato assegnato il ballerino Luca Urso. Terminano il cast Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Ornella Muti con Pasquale La Rocca, e Riccardo Rossi con Elisa Terrasi.

Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Quando guadagnerà Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? Per ora non ci sono dati certi, ma sappiamo che la conduttrice alla firma del contratto non avrebbe fatto grandi richieste. Al contrario, la D’Urso sarebbe stata decisamente propensa ad andare incontro a Milly Carlucci, anche riguardo il cachet.

Negli anni passati lo stipendio dei giurati di Ballando con le Stelle non sono mai stati svelati. Abbiamo però una certezza: la Rai avrebbe stabilito per ogni giurato un cachet a edizione con un tetto massimo di 30mila euro. Il compenso dunque potrebbe aggirarsi intorno a questa cifra, ma non ci sono certezze.

I ballerini del programma invece avrebbero un stipendio fra i mille e i quattromila euro in base al ruolo all’interno della trasmissione e alla fama raggiunta. Un ragionamento che sarebbe stato applicato anche ai concorrenti che riceverebbero un cachet differente a seconda del tipo di contratto firmato.