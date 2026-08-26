IPA Barbara D'Urso

Quasi un anno fa, il 27 settembre 2025, Barbara D’Urso tornava in tv in una veste inedita: non più conduttrice, ma concorrente, nel dancing show di Milly Carlucci, caposaldo del sabato sera di Rai1 in autunno. A breve inizia la nuova edizione di Ballanco con le Stelle, e per la D’Urso il percorso non si è concluso del tutto, non solo perché dovrebbe prendere parte al programma al posto di Selvaggia Lucarelli alla giuria, ma anche per un problema alla spalla (e non solo): a raccontarlo è stata lei stessa ai suoi follower, aggiornandoli sul suo stato di salute.

Barbara D’Urso, il problema alla spalla dopo Ballando con le Stelle

Il problema? Rimane la spalla, che ha causato non pochi problemi durante la gara, tanto da far temere il suo ritiro a un passo dalla finale. “La spalla sta messa ancora male”, ha ammesso Barbara D’Urso sui social, riprendendo anche il dottore nelle stories e spiegando la situazione. Si è sottoposta nuovamente a una terapia, ovvero le infiltrazioni, verso le quali non ha nascosto tutta la sua insofferenza. Tra l’altro, conosce ben troppo bene il trattamento, a cui aveva già fatto ricorso ai tempi del programma (e che avrebbe volentieri evitato di dover ripetere).

Ai tempi, l’infortunio alla spalla aveva reso necessario l’utilizzo di un tutore per diversi giorni e il ricorso alla prima terapia infiltrativa. Un intoppo arrivato nel momento clou e che aveva fatto seriamente temere per la sua permanenza nel programma. Invece di gettare la spugna, allora aveva reagito con grinta, mostrandosi con il tutore e lo spirito battagliero di sempre. “Io non mi voglio arrendere, voglio ballare, voglio continuare, nessuno mi ferma”, le parole con cui aveva annunciato di non volersi affatto ritirare.

La spalla, però, non è la sola ad avere richiesto maggiori accertamenti. La conduttrice si è inoltre sottoposta in questo periodo a una serie di controlli, tra ecografie e visite di vario tipo. Sempre sui social, ha condiviso una stories per raccontare il susseguirsi dei trattamenti: “Seconda infiltrazione. E dopo si fa risonanza magnetica al piede… ma a me non mi ferma nessuno e voi lo sapete”. Alla dichiarazione ha aggiunto diverse emoji, tra cui quella di una donna sulla pista da ballo. E questo ci porta al suo futuro a Ballando, dove dovrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli alla giuria.

Il futuro a Ballando con le Stelle

Il legame tra Barbara D’Urso e il dancing show di Rai1 è destinato a proseguire, seppur in una veste completamente nuova. Le indiscrezioni la danno infatti come quasi certa protagonista della prossima edizione, non più però nei panni di concorrente, bensì in quelli di giurata. Da mesi questa ipotesi è effettivamente sul tavolo, e Milly Carlucci avrebbe fatto di tutto pur di avere la D’Urso nel programma.

Potrebbe essere un nuovo capitolo per la conduttrice, dopo la sua improvvisa rottura con Mediaset e la lontananza dalla televisione degli ultimi anni. Dopo aver conquistato il pubblico ballando, si prepara ora a una sfida più grande, forse una delle più importanti della sua carriera.