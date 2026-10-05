Lou Samuel, la bellissima figlia di Heidi Klum che ha debuttato alla PFW

Non c’è il due senza il tre: dopo Leni, che da qualche anno calca le passerelle come la celebre mamma ed Henry, che ha debuttato come modello nel 2025, arriva anche Lou. Classe 2009, nome completo Lou Sulola Samuel , è l’ultima dei quattro figli di Heidi Klum e Seal. La sedicenne, dalla vita – finora- molto riservata e lontana dai riflettori, ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week di ottobre 2026. Ovviamente insieme a mamma Heidi. Molto diversa dalla primogenita Leni per colori e fisionomia, Lou è altrettanto bellissima e fotogenica e per lei c’è già una carriera da modella all’orizzonte: scommettiamo?