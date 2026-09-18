Heidi Klum e Naomi Campbell, scollature profonde e look bianco e nero: bellissime over 50

Da regine delle passerelle a regine della tradizione: all'HeidiFest 2026 sono state proprio Heidi Klum e Naomi Campbell le vere protagoniste della serata, complici due costumi strepitosi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Naomi Campbell e Heidi Klum all'HeidiFest2026

Chi ha detto che tradizione rimi con noia? All’HeidiFest 2026, epico spettacolo televisivo e party in costume organizzato annualmente da Heidi Klum in concomitanza con l’avvio della stagione dell’Oktoberfest, la supermodella ha preso il classico immaginario bavarese, lo ha frullato con un pizzico di malizia hollywoodiana e lo ha trasformato nell’evento più piccante dell’anno. Dimentichiamo i vecchi cliché montanari: a Monaco di Baviera è andata in scena una vera e propria rivoluzione, a colpi di scollature killer e regine delle passerelle.

Heidi Klum e Naomi Campbell conquistano l’HeidiFest 2026 con due look mozzafiato

Se c’è una persona su questa terra capace di trasformare una secolare festa della birra in un evento ad alta densità di glamour, quella è senza ombra di dubbio Heidi Klum. Per la seconda, attesissima edizione dell’HeidiFest, l’ex Angelo di Victoria’s Secret e conduttrice ha riunito a Monaco di Baviera una parata di star, amici e familiari, regalando al pubblico uno spettacolo imperdibile e stravolgendo, ovviamente, ogni minima, rigida regola in fatto di costumi tradizionali.

Confermandoci la sua assoluta iconicità, la padrona di casa ha deciso di non accontentarsi, sfoggiando ben due cambi d’abito firmati Sportalm che hanno saputo ridefinire il concetto in men che non si dica. Se già il primo look è stato un trionfo, un dirndl — così si chiama quello storico vestito femminile originario delle regioni alpine della Baviera e dell’Austria — giallo canarino dalla profonda scollatura ed i ricami floreali sul petto, è stata la versione total white che è venuta dopo ad incantare davvero.

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Parliamo di un modello candido, quasi etereo, impreziosito da meravigliosi ricami di stelle alpine a condire la tradizione con un’attitudine decisamente audace e contemporanea. Il vero colpo di scena dell’epico party, però, è stata la reunion che ha fatto battere il cuore a tutti i nostalgici dell’alta moda: accanto alla supermodella, infatti, ha fatto il suo ingresso trionfale l’iconica Naomi Campbell.

Statuaria e magnetica come sempre, La Venere Nera è riuscita a portare il suo inconfondibile tocco persino in un contesto tradizionalmente rustico, rubando la scena senza alcuno sforzo grazie al suo fascino felino: possiamo ammirarla in foto con addosso una moderna rilettura del tipico costume tirolese, nera e contrassegnata da ricami bianchi a contrasto da cima a fondo.

Leni Klum e Henry Samuel nei costumi tradizionali per mamma Heidi

Anche i figli di Heidi, Leni Klum e Henry Samuel, hanno sostenuto la madre scegliendo outfit coordinati impeccabili: se la ventiduenne ha incantato ogni presente indossando una fresca e giovanile variante azzurra e bianca con motivi a quadretti, perfetta per la sua bellezza fresca (ma già proiettata nel firmamento delle top model), il secondogenito ha invece optato per una versione maschile elegantissima del classico stile alpino, dimostrando che lo stile è decisamente un tratto ereditario.

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Insomma, tra boccali sollevati a ritmo di musica, grasse risate e costumi favolosi, anche questa edizione dell’HeidiFest ha dimostrato che si può onorare la tradizione senza necessariamente rinunciare a un briciolo di quella spettacolare e frizzante audacia che rende Hollywood, e le sue storiche protagoniste, eternamente irresistibili.