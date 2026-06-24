Madonna, Kate Moss e Charlotte Gainsbourg, la rivincita delle over 50: look da star alla PFW

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Kate Moss, Madonna e Charlotte Gainsbourg

Dopo aver acceso i riflettori su Milano, gli addetti ai lavori e gli appassionati del fashion system si sono spostati a Parigi per la settimana della moda maschile, appuntamento che continua a richiamare stilisti, celebrity e trendsetter da ogni parte del mondo. Tra le star che hanno catturato l’attenzione dei fotografi spiccano tre autentiche leggende dello stile: Madonna, Kate Moss e Charlotte Gainsbourg, protagoniste assolute dei front row più esclusivi della capitale francese.

Con loro molte altre celebrities, da Lila Moss a Charli XCX, eppure a brillare sono state proprio le dive over 50 che hanno dimostrato, ancora una volta, che lo stile non è affatto una questione d’età.

Madonna alla sfilata di Saint Laurent: diva in rosso rubino

La loro presenza alle sfilate non passa mai inosservata e rappresenta ormai un evento nell’evento: stiamo parlando di alcune delle star più famose del mondo della moda, della musica e del cinema. A riunirle in maniera eccezionale nello stesso front row è stato il brand Saint Laurent che, per la sua sfilata alla Paris Fashion Week, ha fatto davvero il pieno di nomi illustri.

In particolare Madonna ha trasformato la sua apparizione, come al solito, in uno show nello show, confermando ancora una volta il suo talento nel fondere moda, spettacolo e personalità. Per l’occasione la popstar ha scelto un look che non passa inosservato, mescolando sensualità, glamour e riferimenti alla moda lingerie che da sempre fanno parte del suo stile.

L’artista ha indossato un mini dress in pizzo rosso rubino, completamente aderente, caratterizzato da una lavorazione floreale trasparente che crea un raffinato effetto vedo-non-vedo. Il design richiama l’estetica della lingerie couture, con una silhouette che valorizza le forme e una lunghezza ultra mini che mette in risalto le gambe.

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A completare l’outfit ci sono collant a rete color carne, un dettaglio iconico del guardaroba della popstar, e un paio di décolleté bicolor rosa e nero dalla punta affusolata, che aggiungono un tocco femminile e contemporaneo al look.

Per gli accessori, Madonna sceglie una clutch rigida coordinata e maxi occhiali da sole tartarugati, che conferiscono un’allure da diva misteriosa.

Kate Moss, la regina delle passerelle punta sul denim

Presenza fissa, o quasi, alle sfilate di moda anche la top Kate Moss che dimostra ancora una volta perché è considerata la regina indiscussa dello stile effortless chic. Il suo look combina sensualità discreta, capi essenziali e quell’aria rock che da decenni rappresenta la sua firma estetica.

La supermodella ha scelto un paio di jeans neri dal taglio dritto e vita alta, leggermente risvoltati alla caviglia, un capo intramontabile che richiama il guardaroba anni ’90. A bilanciare la semplicità del denim c’è un top lingerie color petrolio con dettagli in pizzo nero, che aggiunge un tocco sofisticato e femminile senza risultare eccessivo.

Sopra, Kate indossa una giacca nera dall’effetto satinato, morbida e destrutturata, con maniche leggermente volumizzate che regalano movimento all’insieme.

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Gli accessori sono pochi ma studiati: una cintura nera con maxi fibbia dorata sottolinea il punto vita e dona personalità al look, mentre i gioielli gold, portati con naturalezza, illuminano l’outfit senza appesantirlo. Immancabili gli occhiali da sole neri dalle linee affilate, vero simbolo del suo stile cool e disinvolto.

Ai piedi, Kate opta per raffinati sandali neri a listini sottili con tacco alto, una scelta che slancia la figura e rende immediatamente più sofisticato un outfit composto da capi apparentemente semplici.

Charlotte Gainsbourg, allure parigina e aria rock

Infine Charlotte Gainsbourg ha interpretato alla perfezione l’eleganza parigina con un look che unisce romanticismo, fascino vintage e un tocco rock, elementi che da sempre caratterizzano il suo stile.

L’attrice e cantante francese ha indossato un mini dress color bordeaux impreziosito da raffinati ricami dorati che si sviluppano su tutta la superficie dell’abito come un delicato motivo broccato. Il tessuto semi-trasparente e le lavorazioni luminose creano un sofisticato gioco di texture, mentre la silhouette morbida e leggermente drappeggiata mantiene l’insieme elegante e disinvolto.

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Le maniche lunghe, arricchite da dettagli satinati ai polsi, aggiungono un’allure bohémien e raffinata, mentre la lunghezza mini dona leggerezza e contemporaneità al look. Ai piedi, Charlotte ha scelto sandali metallizzati color oro con sottili cinturini incrociati e dettagli giallo lime sulla punta, un elemento inaspettato che spezza la palette calda dell’outfit e aggiunge una nota fashion dal sapore contemporaneo.

Gli accessori sono ridotti al minimo: un paio di occhiali da sole neri dalle linee essenziali e nessun gioiello appariscente.