Madonna, che ragazzina! Protagonista della PFW con look da ventenne

La pop star, ospite delle sfilate più importanti della Paris Fashion Week, attira l'attenzione con look sensuali che mettono in risalto le gambe toniche e muscolose

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Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Madonna dalle mille facce e fasi: archiviata ormai da anni quella bon ton che ha caratterizzato i suoi anni british (quando era sposata con Guy Ritchie e viveva in UK) da diverso tempo ormai, varcata la soglia dei 60, ha deciso di fare un passo indietro nel tempo, rispolverare pizzi, guepiere e corpetti, suo marchio di fabbrica ai tempi dei primi album e dell’iconico Vogue, e tornare a stupre con look eccentrici e azzardati. Considerato che la pop star non ha più 20 o 30 anni come allora ma vanta ormai 67 primavere, va da sé che Mrs Ciccone finisca per attirare l’attenzione e far – ogni volta – parlare.

Anche in questa ultima occasione, ospite di alcune sfilate alla recente Paris Fashion Week di giugno 2026, Madonna non è passata inosservata, con look provocanti che hanno messo in risalto le sue gambe toniche e muscolose, degne di una ventenne palestrata.

Tutti i look di Madonna alla PFW di giugno 2026

Pizzo rosso per Saint Laurent: La popstar ha partecipato alla sfilata di Saint Laurent indossando un mini abito aderente in pizzo rosso fuoco con orlo asimmetrico, abbinato a occhiali da sole scuri e tacchi rosa.

Madonna alla sfilata Saint Laurent durante la Paris fashion Week di giugno 2026
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Madonna alla sfilata Saint Laurent durante la Paris fashion Week di giugno 2026

 

Trasparenze in azzurro: Per un’altra apparizione pubblica, ha sfoggiato un mini dress azzurro trasparente ad alto impatto visivo, completato da stivali argentati alti fino al ginocchio, guanti coordinati e una borsa metallica. Il tutto, rigorosamente, “no-bra”.

Madonna in azzurro alla Paris Fashion Week di giugno 2026
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Madonna in azzurro alla Paris Fashion Week di giugno 2026

Animalier e dettagli dark: Durante l’after-party di Yves Saint Laurent, la cantante ha optato per un mix audace caratterizzato da stampe leopardate e dettagli in pizzo nero.

Madonna alla Paris Fashion Week di giugno 2026
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Madonna alla Paris Fashion Week di giugno 2026

Madonna, che ragazzina! Protagonista della PFW con look da ventenne
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Madonna alla Paris Fashion Week di giugno 2026
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