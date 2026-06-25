Madonna, che ragazzina! Protagonista della PFW con look da ventenne

Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Madonna dalle mille facce e fasi: archiviata ormai da anni quella bon ton che ha caratterizzato i suoi anni british (quando era sposata con Guy Ritchie e viveva in UK) da diverso tempo ormai, varcata la soglia dei 60, ha deciso di fare un passo indietro nel tempo, rispolverare pizzi, guepiere e corpetti, suo marchio di fabbrica ai tempi dei primi album e dell’iconico Vogue, e tornare a stupre con look eccentrici e azzardati. Considerato che la pop star non ha più 20 o 30 anni come allora ma vanta ormai 67 primavere, va da sé che Mrs Ciccone finisca per attirare l’attenzione e far – ogni volta – parlare.

Anche in questa ultima occasione, ospite di alcune sfilate alla recente Paris Fashion Week di giugno 2026, Madonna non è passata inosservata, con look provocanti che hanno messo in risalto le sue gambe toniche e muscolose, degne di una ventenne palestrata.

Tutti i look di Madonna alla PFW di giugno 2026

Pizzo rosso per Saint Laurent: La popstar ha partecipato alla sfilata di Saint Laurent indossando un mini abito aderente in pizzo rosso fuoco con orlo asimmetrico, abbinato a occhiali da sole scuri e tacchi rosa.

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Trasparenze in azzurro: Per un’altra apparizione pubblica, ha sfoggiato un mini dress azzurro trasparente ad alto impatto visivo, completato da stivali argentati alti fino al ginocchio, guanti coordinati e una borsa metallica. Il tutto, rigorosamente, “no-bra”.

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Animalier e dettagli dark: Durante l’after-party di Yves Saint Laurent, la cantante ha optato per un mix audace caratterizzato da stampe leopardate e dettagli in pizzo nero.

IPA