Bella Hadid, lo slip dress come non lo avevamo mai visto: sul total white a New York

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Bella Hadid a New York

Quando l’alta gioielleria incontra l’alta moda, il risultato non può che essere atomico. Specie se è Bella Hadid a prestare il volto a tutto questo: come ben sappiamo, Chopard ha celebrato il lancio della collezione Happy Diamonds nel bel mezzo della New York Fashion Week 2026, con la supermodella e la collega Liu Wen a fargli da ambassadors. Inutile dire come l’icona di stile sia riuscita a rubare la scena anche lontano dai riflettori dell’evento, tramutando i marciapiedi della Grande Mela in una vera e propria passerella.

Lo slip dress secondo Bella Hadid: è sicuramente così che lo indosseremo questo autunno

La New York Fashion Week non si consuma soltanto con le sfilate ufficiali, bensì trova la sua massima espressione tra le fioche luci della vita notturna della città. Proprio qui, Bella Hadid ha catturato ogni sguardo sfoggiando un look da afterparty destinato a dominare le tendenze moda di stagione. E su questo non c’è dubbio.

Nella Grande Mela per adempiere ai suoi esclusivi impegni in qualità di global ambassador di Chopard, la top model ha confermato ancora una volta la sua indiscussa capacità di trasformare ogni singola uscita pubblica in una lezione di stile. La mise in questione? Si allontana con decisione dal rigore che le abbiamo visto preferire nelle tenute diurne, per abbracciare un’estetica iper-femminile, fluida e sofisticata, dal vago sapore anni Novanta.

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Protagonista assoluto uno slip dress candido, ovviamente completo della classica formula raso e pizzo, dal sensualissimo taglio asimmetrico: come si vede in foto, mentre la parte frontale è dominata da un profondo e morbido scollo a cappuccio, ad accarezzare la silhouette con estrema grazia, dei pannelli laterali ad effetto vedo-non vedo arricchivano il capo con un tocco inedito.

Il medesimo gioco di trasparenze, poi, lo si ritrovava anche in prossimità dell’orlo irregolare della gonna, il che ha conferito all’insieme un’allure romantica ma fortemente provocante al contempo, perfetta per questo autunno da sfoggiare in contrasto con un bel bomber di pelle.

A elevare il tutto, spezzando l’armonia del total white con grande classe, sono state invece un paio di décolleté affilatissime in vernice rosso ciliegia, a slanciare ulteriormente la figura. Non potevano mancare, poi, gli amati occhiali da sole della star, come da copione ovali, avvolgenti e dotati di lenti sfumate, un accessorio d’ispirazione vintage che ha chiuso l’ensemble con il giusto tocco di mistero.

Bella Hadid brillava proprio come un diamante all’evento Chopard

Con la New York Fashion Week 2026 a far da sfondo, Chopard ha svelato l’ultimo capitolo della storia delle sue storiche collezioni — Happy Diamonds e Happy Sport — nel corso di un esclusivo evento ospitato a Casa Cipriani: l’evento di lancio è servito a celebrare i cinquant’anni di una delle creazioni più iconiche e innovative della Maison, e a fare da grandi protagoniste sono state proprio Bella Hadid e Liu Wen, modelle di fama internazionale la cui aura va ben oltre le passerelle, tra emozione, spirito libero e sofisticata leggerezza.

Per l’importante occasione, la star ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un minidress d’archivio color panna, dallo stile squisitamente coquette e l’anima rétro. Nello specifico si trattava di una creazione in lino con spalline sottili, arricchita da deliziosi fiocchi color sabbia, pescata direttamente dall’archivio della sfilata Primavera/Estate 1998 di Prada.

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Completavano il look delle mules open-toe satinate in tinta, degli occhiali da vista sottili, una piega voluminosa e, come pezzo forte, una splendida collana (ovviamente Chopard) con pendente a cuore ad accenderle il viso. Anche se, ne siamo certe, lei avrebbe brillato comunque.