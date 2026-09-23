​Jennifer Lopez, eleganza “wild” alla Milano Fashion Week 2026: il look maculato sorprende

Artigli affilati, curve da capogiro e un'attitudine da vera regina: così J.Lo ha trasformato le strade di Milano in una passerella, complice il total look felino più lussuoso della stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez alla Milano Fashion Week 2026

Jennifer Lopez non è venuta in Italia per passare inosservata, e questo è lampante: se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi in merito a chi stia davvero dominando la Milano Fashion Week 2026, ci ha prontamente pensato lei a spazzarli via con un ruggito. Uscendo con la nonchalance che da sempre la contraddistingue da Palazzo Parigi, archiviate paillettes e trasparenze d’ordinanza, la star del pop ha preso i codici più selvaggi dell’haute couture e li ha trasformati in una dichiarazione di potere assoluto.

Del resto chi ha stabilito che l’animalier di giorno sia un azzardo da evitare? Per un’icona di stile del suo calibro si tratta appena di un normale mercoledì di street style, nel cuore di una delle maggiori capitali della moda.

Jennifer Lopez, fascino classy ma selvaggio al Milano: l’animalier come non l’avevamo mai visto

Le Settimane della Moda nel mondo sono da sempre il palcoscenico ideale per i più clamorosi colpi di scena in fatto di stile, eppure quando in città atterra una diva ogni angolo di strada si trasforma in una vera e propria passerella: stiamo ovviamente parlando di Jennifer Lopez la quale, dopo aver lasciato tutti senza fiato sfilando a sorpresa da Vogue World, sembra aver deciso di elevare il concetto di “giungla urbana”. Intercettata all’uscita di Palazzo Parigi, la popstar sfoggiava infatti un outfit classy quanto graffiante a celebrare il pattern più iconico e insieme audace della moda italiana: la stampa leopardata, e secondo l’inimitabile visione di Dolce&Gabbana.

Possiamo vederla immortalata poco sotto, d’animalier vestita da capo a piedi: eccola con addosso un trench corto doppiopetto in drill di cotone, caratterizzato da vistosi revers a lancia, linea piuttosto oversize e cintura rimovibile ton sur ton a segnare con precisione la silhouette, con sotto una minigonna coordinata a mettere in primo piano le gambe ultra toniche.

IPA

A fare la differenza sono stati, come sempre, gli accessori: completavano il total look felino con una certa coerenza un paio di slingback a punta, anch’esse interamente rivestite con la trama DGLeo, per restituire un effetto di continuità cromatica impeccabile, e dei gioielli dorati. Tra le mani, invece, spiccava una borsetta in pelle nera compatta e lucida, arricchita da dettagli metallici argentati. La mossa perfetta, insomma, per spezzare l’intensità a farla da padrone.

Per affrontare i flash dei fotografi, e sopravvivere alle luci abbaglianti dei riflettori del front row, poi, non potevano chiaramente mancare degli occhiali da sole, questa volta scuri ma dalla montatura ancora vagamente felina. Per quanto riguarda i capelli, la scelta è infine ricaduta su di uno chignon tiratissimo ed elegante, probabilmente per lasciare la scena al maxi colletto del capospalla autunnale.

J.Lo alla conquista di Milano

Guardandola mentre si divide tra un evento milanese e l’altro, una cosa è certa: J.Lo non segue le tendenze ma le cavalca e poi conquista, molto spesso con artigli (metaforici) affilati, come abbiamo visto.

Questa apparizione ad alto tasso di glamour, inoltre, ci ha fornito la riprova di come l’eleganza “wild” firmata Domenico Dolce e Stefano Gabbana resti tuttora uno dei tratti più infuocati e riconoscibili del fashion system italiano. È proprio il caso di dirlo: Milano è ufficialmente ai suoi piedi.