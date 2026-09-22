Jennifer Lopez apre la Milano Fashion Week 2026: camicia bianca e lingerie a vista

IPA Jennifer Lopez all’uscita di Palazzo Parigi durante la Milano Fashion Week 2026

Milano non ha ancora avuto il tempo di entrare completamente nel ritmo delle sfilate che le prime star internazionali hanno già iniziato a prendersi la città. Tra gli avvistamenti che inaugurano la Milano Fashion Week 2026 c’è Jennifer Lopez, fotografata all’uscita di Palazzo Parigi con un look apparentemente semplicissimo.

Jennifer Lopez a Milano, la camicia bianca diventa sexy senza perdere rigore

La protagonista del look è una camicia bianca dalla costruzione pulita, portata con le maniche arrotolate e soprattutto lasciata aperta sul davanti. Nessuna scollatura costruita ad arte: sono semplicemente i bottoni slacciati a scoprire la lingerie nera indossata sotto.

Ed è proprio questa scelta a rendere l’outfit più interessante di quanto possa sembrare a prima vista. Negli ultimi anni la lingerie esposta è diventata quasi una categoria autonoma della moda delle celebrity: reggiseni gioiello, corsetti, slip visibili, trasparenze studiate per mostrare più che per suggerire. Jennifer Lopez prende invece una strada diversa. Il reggiseno nero non diventa il capo principale, ma resta ciò che dovrebbe essere: lingerie. Solo che questa volta non viene nascosta.

La differenza è sottile, ma decisiva. È una sensualità meno spettacolare e, proprio per questo, forse più contemporanea.

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I pantaloni palazzo fanno tutto il lavoro che non si vede

Se la lingerie è il dettaglio destinato a conquistare i titoli, sono però i pantaloni a tenere davvero insieme il look di Jennifer Lopez.

Neri, a vita molto alta e con una gamba ampia che cade morbida fino alle scarpe, hanno una silhouette quasi sartoriale. La vita segnata riequilibra immediatamente la camicia portata aperta e impedisce che l’outfit scivoli verso un’estetica troppo casual. La proporzione è studiata: sopra c’è movimento, sotto una linea lunga e verticale.

La borsa Dolce&Gabbana cambia il tono del look

A rompere l’impostazione quasi maschile dell’outfit arriva la borsa. Jennifer Lopez porta a mano una My Sicily di Dolce&Gabbana, nera, compatta e strutturata, con manico superiore e dettagli metallici. Ed è un accessorio molto meno secondario di quanto sembri.

Una clutch avrebbe spostato il look immediatamente verso la sera. Una maxi bag lo avrebbe reso più quotidiano. La borsa rigida con manico, invece, introduce un codice decisamente più signorile e quasi rétro, creando una piccola tensione con la lingerie scoperta.

È qui che il look acquista personalità: non prova a essere coerente in maniera didascalica. La camicia guarda al guardaroba maschile, il reggiseno porta la sensualità, i pantaloni lavorano sulla sartorialità e la borsa appartiene a un immaginario più classico e femminile. Elementi che, presi singolarmente, raccontano donne diverse e che insieme funzionano proprio perché non cercano di dire la stessa cosa.

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Jennifer Lopez e quel modo molto JLo di non vestirsi “da Fashion Week”

Forse l’aspetto più riuscito dell’arrivo di Jennifer alla Milano Fashion Week 2026 è proprio il fatto che il suo outfit non sembri disperatamente intenzionato a dimostrare di essere un look da Fashion Week. Ed è una distinzione che conta.

Negli ultimi anni lo street style che circonda le sfilate è diventato una passerella parallela, con outfit spesso pensati in funzione dello scatto: proporzioni esasperate, accessori riconoscibili, pezzi statement e styling immediatamente leggibili sullo schermo di uno smartphone. JLo arriva invece con qualcosa che, almeno sulla carta, potrebbe essere descritto con quattro parole: camicia bianca e pantaloni neri. Solo che li indossa nel modo sbagliato. O meglio, nel modo giusto per farli sembrare nuovi.

È probabilmente questa la lezione più interessante del look: la sensualità non dipende necessariamente dalla quantità di pelle mostrata, ma dal punto in cui si decide di interrompere una regola. Una camicia bianca completamente aperta avrebbe raccontato un’altra storia. Una camicia chiusa sarebbe stata semplicemente impeccabile. Lasciarla sbottonata quel tanto che basta per mostrare il reggiseno significa invece lavorare sulla tensione tra ciò che dovrebbe rimanere nascosto e ciò che viene deliberatamente lasciato vedere.