L’Eredità Summer, Marco Liorni in difficoltà: colpa di Linda e Greta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni e le Professoresse

Il 26 agosto 2026 Marco Liorni torna al timone de L’Eredità Summer, il programma dell’estate di Rai 1. Una versione estiva dello show tradizionale con qualche variazione nei giochi, ma lo stesso ritmo travolgente. Ad affiancare il presentatore, come sempre, le due Professoresse, Linda Pani e Greta Zuccarello.

L’Eredità Summer, Marco Liorni in difficoltà per colpa delle Professoresse

La nuova puntata de L’Eredità Summer si è aperta con la presentazione del campione Claudio. Marco Liorni ha accolto in studio il concorrente, raccontando il suo percorso. “Sei arrivato alla Ghigliottina – ha detto il conduttore -. Hai avuto coraggio, scrivendo la parola duello che però non si abbinava a nessuna parola”.

Il notaio ha invece estratto per questa nuova puntata del 26 agosto 2026 diversi nuovi concorrenti. Prima di tutto Mattia, neo-laureato che sogna di fare l’imprenditore, e Manuela, insegnante di lettere moderne. Sono tornati invece a giocare Giorgia, pallavolista, e Massimiliano, mediatore immobiliare che è anche un campione di poker.

Poco dopo la puntata de L’Eredità Summer è entrata nel vivo con La Scossa, il gioco cult della trasmissione. Alla fine a perdere è stato il campione Claudio, costretto a fare la scelta sbagliata poiché era l’unica rimasta. Ha così deciso di sfidare Manuela, una nuova concorrente. Quest’ultima non è riuscita a batterlo, consegnandogli il suo montepremi in eredità, come da meccanismo dello show.

Fra una sfida e l’altra però c’è stato anche il tempo per un siparietto comico. Le due Professoresse, Linda Pani e Greta Zuccarello, hanno provato a mettere in difficoltà Marco Liorni. “Cosa fai di prima mattina appena ti svegli?”, gli hanno chiesto. Lui, un po’ imbarazzato, ha risposto: “Faccio la barba”, cercando di deviare le nuove domande delle showgirl, divertite dal momento.

Il Gioco delle Date ha decretato poi l’uscita dal gioco di Claudio, che ha sfidato Mattia, ma è stato battuto. Al Triello sono dunque arrivati Giorgia, Massimiliano e Mattia. Fra domande e secondi che sfuggono veloci, il duello finale è stato fra Mattia e Massimiliano.

Massimiliano arriva alla Ghigliottina: tenta la fortuna, ma sbaglia

A spuntarla Massimiliano che è arrivato alla Ghigliottina. Il concorrente non ha nascosto di essere piuttosto deciso. “Pronto?”, gli ha chiesto Marco Liorni. “Sempre”, ha risposto con prontezza Massimiliano.

Il concorrente è approdato al tavolo della Ghigliottina con un montepremi di 140mila euro che è riuscito incredibilmente a mantenere intatto anche dopo la difficilissima scelta delle parole,

“Sono spavaldo”, ha ammesso, scrivendo immediatamente la risposta al gioco. Sull’apposito talloncino Massimiliano ha scritto la parola “tiro” e, di fronte alla domanda di Marco Liorni, ha rifiutato la sesta parola. Quest’ultima viene messa a disposizione dei concorrenti in questa versione del programma per aiutare a risolvere La Ghigliottina. Ha però un prezzo piuttosto alto, per conoscerla infatti è necessario togliere uno zero dal montepremi.

Il coraggio di Massimiliano però non è stato premiato e poco dopo Marco Liorni ha svelato che la soluzione alla Ghigliottina era la parola “osservazione”.