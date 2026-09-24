Beautiful, le anticipazioni del 25 settembre 2026: la mossa di Ridge per evitare il crollo

Dopo il licenziamento di Hope, Steffy è decisa a rendere tutto pubblico ma Ridge è scettico: trama di "Beautiful" del 25 settembre

Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Brooke in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 25 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 25 settembre 2026

Venerdì 25 settembre 2026, alle 13:50, va in onda la seconda parte dell’episodio 9405 (Ep. 135). La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno: Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea “Hope for the Future”. Eric e Katie tentano inutilmente di farle prendere tempo e riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica.

Nel frattempo Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull’incidente che ha portato al licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn continua a nutrire dubbi e vuole essere certo di conoscere tutta la verità prima che venga diffuso un comunicato stampa, consapevole che la pubblicazione renderebbe la situazione irreversibile.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.