Chi è Giacomo Gallani, il concorrente del Grande Fratello Vip 2026

Modello, laureato e con un passato nel calcio: chi è Giacomo Gallani, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Un volto ancora poco conosciuto dal grande pubblico televisivo, ma con alle spalle una carriera costruita tra moda, social e viaggi internazionali. Giacomo Gallani è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi.

Romano, modello di professione e con un passato nel calcio, Gallani arriva nella Casa dopo aver lavorato con alcuni dei marchi più importanti della moda internazionale. Negli ultimi anni la sua vita professionale lo ha portato fino a Dubai, ma prima dell’ingresso nel reality è tornato a vivere nella Capitale con la famiglia.

E per lui il GF Vip rappresenta indubbiamente una grande occasione lavorativa.

Chi è Giacomo Gallani: dalla laurea alla carriera da modello

Classe 1997, Giacomo Gallani ha alle spalle un percorso che non si è limitato al mondo della moda. Prima di dedicarsi professionalmente agli shooting, ha praticato a lungo calcio a livello agonistico. Intorno ai vent’anni ha poi scelto di cambiare strada e concentrarsi sulla carriera da modello.

Una decisione che lo ha portato lontano dall’Italia. Nel corso degli anni Gallani ha lavorato con nomi internazionali come Dior, Armani, Moncler, Guess e Jeep, costruendosi una carriera nel fashion system e trasferendosi a Dubai. Parallelamente non ha abbandonato gli studi: è laureato in Economia e Gestione Aziendale.

Una formazione che potrebbe tornargli utile anche per uno dei suoi progetti futuri. Tra i sogni dichiarati dal gieffino c’è quello di creare un proprio brand di abbigliamento, trasformando l’esperienza maturata davanti all’obiettivo in un progetto imprenditoriale personale.

Quello al GF Vip non sarà per Gallani un debutto assoluto davanti alle telecamere di Canale 5. In passato ha partecipato come ospite a Tu sì que vales. In una puntata del 2024 è stato protagonista di uno sketch con Sabrina Ferilli in cui il ragazzo si mostrava a petto nudo sotto la doccia. Il Grande Fratello Vip rappresenta sicuramente la sua prima vera esperienza televisiva di lunga durata.

La vita privata di Giacomo Gallani

Se sul lavoro ha trascorso molto tempo lontano dall’Italia, sul fronte personale Gallani è tornato alle origini. Attualmente vive nuovamente a Roma insieme alla famiglia ed è single dopo la fine di una relazione durata cinque anni.

Tra le sue grandi passioni ci sono lo sport, l’allenamento in palestra e la cucina. Quanto al carattere, si descrive come una persona ironica e iperattiva, pur riconoscendo di avere anche un lato pigro e indeciso. Contraddizioni che potrebbero diventare uno degli elementi più interessanti della sua permanenza nella Casa, dove la convivenza forzata tende inevitabilmente a far emergere aspetti meno conosciuti dei concorrenti.

Gallani fa parte di in un cast che mescola volti storici della televisione e personaggi più recenti. Tra i concorrenti già ufficializzati figurano, tra gli altri, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Simone Annichiarico e Megan Ria.

L’ingresso nella Casa potrebbe dunque segnare una svolta nella carriera del modello. Giacomo Gallani ha già costruito un seguito attraverso moda e social, ma il reality gli offrirà una vetrina completamente diversa, mettendone in primo piano soprattutto carattere e vita quotidiana.

L’obiettivo sembra essere proprio quello di trasformare la visibilità televisiva in nuove opportunità professionali, senza rinunciare ai progetti legati alla moda. E chissà che nel bunker di Cinecittà non trovi anche l’amore…