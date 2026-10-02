GF Vip, chi rischia al televoto fra Marina La Rosa, Alex Belli, Danto e Varsi

Al Grande Fratello Vip quattro concorrenti si scontrano al televoto: chi rischia di più e chi sarà il preferito del pubblico.

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IPA Marina La Rosa

Il Grande Fratello Vip torna in onda il 2 ottobre 2026 con una nuova puntata che vede Marina La Rosa, Alex Belli, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi sfidarsi al televoto.

GF Vip, chi rischia al televoto

Il reality condotto da Ilary Blasi è ormai entrato nel vivo. La scorsa puntata il Grande Fratello Vip ha registrato la sua primissima eliminazione per quanto riguarda questa edizione. A lasciare la casa è stata Michelle, figlia elettiva di Jo Squillo ed ex concorrente di Pechino Express.

Nella prossima puntata del programma di Canale Cinque andrà in scena un nuovo televoto. A scontrarsi alcuni personaggi piuttosto forti, come Alex Belli e Marina La Rosa, ma anche new entry come Alessandro Varsi e Giancarlo Danto.

Il pubblico del GF Vip dovrà quindi votare la persona che vorrebbe salvare. Il televoto verrà poi chiuso e il concorrente meno votato sarà il primo candidato per la prossima eliminazione. Potenzialmente dunque tutti e quattro potrebbero abbandonare la Casa di Cinecittà.

Ma cosa dicono i sondaggi? Secondo quello effettuato nel Forum del Grande Fratello Vip a dominare la scena è Marina La Rosa. Attualmente la concorrente risulta fra i preferiti del pubblico con oltre il 40% di preferenze, seguita da Alex Belli, che ha raccolto circa il 27% dei voti degli utenti.

La vera battaglia dunque sarà fra Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Per ora l’imprenditore e amico di Valeria Marini sembra in vantaggio, con oltre il 17% delle preferenze, mentre l’influencer è ultimo con il 14% di voti.

La lite fra Marina La Rosa e Alex Belli

Marina La Rosa dunque si conferma come uno dei personaggi più forti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sin dal suo primissimo ingresso nella Casa di Cinecittà la concorrente ha assunto il ruolo di villain. Ha studiato con attenzione le dinamiche fra gli inquilini, non ha risparmiato critiche a Jonathan e si è scontrata con Alex Belli.

Le sue esternazioni hanno portato nuova linfa vitale ai dibattiti e ai confronti all’interno del reality. Guendalina Tavassi, ad esempio, ha accusato Jonathan di essere troppo neutrale dopo che lui non è intervenuto nella sua lite con Federica Morello.

Secondo Alex Belli la causa di questa discussione sarebbe proprio in Marina La Rosa che cercherebbe di portare caos fra i concorrenti. “È ridicola questa cosa – ha commentato -, è una strategia per accalappiare voti contro me e Jonathan. Questo è quello che stanno facendo là fuori Guendalina e Marina. Lei mi odia a morte. Marina mi mette contro tutti, un minuto prima delle Nomination è arrivata da Valeria Marini per dirle qualcosa su di me, e infatti lei mi ha nominato. Marina è il giocatore numero uno qui dentro”.

Poco dopo è arrivato anche il confronto con Marina La Rosa. I due concorrenti si sono scontrati a tavola dove Alex ha puntato il dito contro la gieffina, accusandola di essere una stratega.

“Fai la radical chic, che pensi che non sappiamo che vai dietro le persone per farle litigare, cara mia Marina La Rosa – ha detto -. Ti sei inserita in un discorso nel quale non c’entrava nulla. Puoi prendere in giro quelli giovani, non me… Tu ascolti i giovani non perché sei una psicologa, ma per portarli dove vuoi”.