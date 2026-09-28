Grande Fratello Vip, Michelle eliminata. Tutti contro Marina La Rosa

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Ilary Blasi torna in onda su Canale 5 con la quinta puntata del Grande Fratello Vip fra scontri accesi, rivelazioni, grandi emozioni, ma soprattutto il primo eliminato di questa edizione.

Ilary Blasi annuncia il primo eliminato del GF Vip

La conduttrice ha aperto la puntata sfoggiando un look black&white e annunciando la prima eliminazione di questa edizione del Grande Fratello Vip. Fra i candidati per lasciare la Casa di Cinecittà c’erano ben sei concorrenti: Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo, Federica Morello, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto.

Le prime a salvarsi sono state Carmen Di Pietro e Federica Morello che sono rientrate nella Casa, raggiungendo gli altri inquilini e confermando la loro forza all’interno della trasmissione. I quattro concorrenti rimasti all’interno della Nuvola sono finiti al centro di uno scontro.

In particolare Michelle Masullo si è scontrata con Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. La deejay ha infatti accusato i due influencer di averla trattata male e di non averla accolta nel modo migliore. In particolare, secondo Michelle, i concorrenti l’avrebbero presa in giro, accusandola di flirtare con loro.

“Mi dà fastidio questo suo atteggiamento spocchioso – ha confessato Michelle, parlando con Ilary Blasi -. Lui e Varsi hanno ripreso una battutina, non proprio felice, mi ha dato fastidio”.

Roncaccia ha prontamente replicato: “Se tu hai dei problemi ad esprimerti, ma poi dai la colpa a me, capisci che poi mi rode”, ha detto.

Michelle Masullo a quel punto ha replicato, affermando di aver subito il comportamento di Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi a causa della sua timidezza.

“Mi sembra che sia successo tutto nella testa di Michelle, non l’ha presa con ironia”, ha detto Selvaggia Lucarelli, commentando quanto accaduto. Cesara Buonamici ha invece aggiunto: “Io a Michelle dico una parola sola, sette lettere: Scialla”.

Tutti contro Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Poco dopo è arrivato il verdetto di Ilary Blasi che ha annunciato l’eliminazione di Michelle. “Grazie comunque per questa opportunità”, ha spiegato la ragazza che è entrata nello studio della trasmissione per leggere il famoso biglietto consegnato all’inizio del programma. Aprendolo la concorrente ha scoperto di essere stata eliminata definitivamente, abbandonando così il gioco senza alcuna possibilità di tornare indietro.

Un’uscita, quella di Michelle, che ha permesso la salvezza di Giancarlo Danto, finito al centro delle polemiche all’inizio della puntata per via del suo presunto flirt con Carmen Di Pietro.

L’addio alla Casa del GF Vip della figlia “elettiva” di Jo Squillo è stato accolto con tristezza da Guendalina Tavassi. Poco dopo spazio agli scontri all’interno del reality. Non solo quello di Danto con gli altri concorrenti, ma anche quello fra Marina La Rosa e Alex Belli.

In tanti infatti sono convinti che la concorrente del primo Grande Fratello sia una grande stratega, pronta a creare alleanze e attaccare i personaggi più forti. Contro di lei anche Jonathan, protagonista di un appello in diretta che però è rimasto inascoltato.