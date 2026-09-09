Marina La Rosa al Grande Fratello Vip 2026: “Sono una provocatrice”

IPA Marina La Rosa

Una notiziona per chi la ama ma soprattutto per chi la odia. Marina La Rosa torna nella Casa del Grande Fratello ventisei anni dopo, e stavolta da concorrente. Nel video di presentazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, si descrive col suo tono, come “un po’ biondina”, con gli occhi verdi, e poi “un po’ provocatrice, sincera, empatica e libera”.

Nello stesso video aggiunge: “Qualcuno pensa che sia st***a, ma non è colpa mia”. E siccome nemmeno lei può reggere una presentazione intera su quel registro, chiude parlando di dolci e gelati.

Marina La Rosa concorrente al Grande Fratello Vip ventisei anni dopo

Nella Casa, era già rientrata da umana a novembre 2025. Stavolta da vip e ci resta, con le nomination da subire come tutti gli altri. Nel cast annunciato, Marina La Rosa è l’unico volto che arriva dalla stagione zero del programma, quella del 2000.

Tutti gli altri veterani vengono da edizioni successive o da altri reality, il che le assegna un ruolo abbastanza chiaro ancora prima dell’ingresso: quello della memoria storica, o dell’edizione che abbiamo amato più di tutte, forse anche perché erano persone normali e non vip o supposti tali. Marina la Rosa è un po’ una Antonella Elia senza quei tratti caotici e un po’ più prevedibile.

Il provino del 2000, quando aveva 23 anni

Al provino della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa aveva 23 anni e diceva più o meno le stesse cose. Si definiva “una bella ragazza”. Raccontava di andare in topless al mare, con o senza gente intorno. E metteva tutto in fila con una motivazione che regge ancora oggi: “Sto bene con me stessa”.

Il registro è lo stesso, il contesto no. Nel 2000 quella sicurezza finiva dentro un esperimento televisivo che in Italia nessuno aveva mai visto, e che stava per cambiare il modo di guardare la tv. Oggi Marina La Rosa ha 49 anni, una laurea in Psicologia e una discreta consapevolezza di come funziona il montaggio di una clip di presentazione.

Quella prima esperienza durò 72 giorni. Eliminata il 23 novembre 2000 con l’83% dei voti contrari, in un’edizione condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani. Il soprannome “gatta morta” arrivò dalle provocazioni verso Pietro Taricone e non l’ha più mollata, nonostante ventisei anni di carriera costruita altrove.

Che cosa ha fatto Marina La Rosa in questi ventisei anni

La carriera di Marina La Rosa procede a zig zag: fiction, radio, opinionismo televisivo. Nel 2019 arriva seconda alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, nel 2024 partecipa a La Talpa. In mezzo, il ritorno sui libri, con la laurea in Psicologia che resta la voce del curriculum più difficile da conciliare con l’etichetta appiccicata nel Duemila.

Il cast del Grande Fratello Vip e quando inizia

La nona edizione del Grande Fratello Vip parte giovedì 17 settembre su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e le immancabili Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Squadra identica a quella dell’edizione chiusa in primavera, vinta da Alessandra Mussolini, che nel frattempo è passata a commentare Uomini e Donne.

Con Marina La Rosa varcano la Porta Rossa altri animali da reality: Valeria Marini, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Giulia Provvedi. Accanto a loro un gruppo di esordienti che arriva da Amici, da eminenti reality come Italia Shore, da Too Hot to Handle, altra “chicca” televisiva trash, e dai social. La Casa dovrebbe essere spaccata in due fazioni contrapposte, veterani da una parte e debuttanti dall’altra: un Ciao Darwin rimpastato.

Il promo, intanto, ha già fatto il suo lavoro: Ilary Blasi in abito da sposa che pianta lo sposo all’altare perché ha dimenticato le buste. La gag è costruita sul suo matrimonio con Bastian Muller, in programma il 13 settembre a Villa Cimbrone, a Ravello. Quattro giorni dopo si riaccendono le luci di Cinecittà, con due dirette settimanali già messe in calendario.