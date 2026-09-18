Marina La Rosa torna al Grande Fratello per il cachet: quanto vale il suo patrimonio

L'ex gieffina torna dove tutto è cominciato: a convincerla il cachet generoso. Quanto ha guadagnato (e sperperato) negli anni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Marina La Rosa

Marina La Rosa torna dove tutto è cominciato: a 26 anni dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, l’ex “gattamorta” ha varcato nuovamente la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, questa volta da personaggio celebre. E non ha fatto mistero di uno dei motivi che l’hanno convinta ad accettare, il cachet. Ecco quanto ha guadagnato (e sperperato) negli anni grazie al reality show.

Marina La Rosa torna al Grande Fratello: a convincerla il cachet

Sono passati 26 anni da quando Marina La Rosa, la ragazza della Sicilia etichettata come “gattamorta”, entrava nella Casa del Grande Fratello. Il reality, ancora non lo sapevamo, avrebbe cambiato la storia della tv e le vite dei concorrenti che parteciparono alla prima, fortunatissima edizione.

Tra i partecipanti a quello che all’epoca venne definito un vero e proprio “esperimento sociale” c’era anche Marina La Rosa, che appena ventenne divenne uno dei volti più riconoscibili d’Italia, tanto che ancora oggi siamo qui a parlarne. È stata lei stessa ad aver raccontato di aver ricevuto più volte, nel corso degli anni, la proposta di tornare nel reality show, rispondendo sempre di no. Anche di fronte al nuovo invito la prima reazione sarebbe stata negativa. Poi qualcosa è cambiato.

“Diciamo che mi hanno convinta, anche per l’aspetto economico. Torno sul luogo del delitto perché nella vita mi sono interessate più le esperienze che le definizioni. E poi è un gioco. Mi pagano per giocare e divertirmi. Poteva andarmi peggio”, ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera.

Una dichiarazione che ha inevitabilmente riacceso la curiosità sui guadagni dell’ex gieffina e, soprattutto, sul patrimonio accumulato dopo il successo travolgente ottenuto all’inizio degli anni Duemila. La cifra concordata per il ritorno di Marina La Rosa al Grande Fratello Vip non è stata resa pubblica, ma di certo il compenso dev’essere stato particolarmente generoso per portarla a varcare per la seconda volta la celebre porta rossa.

I guadagni da record dopo il Grande Fratello

Era il 2000 e il Grande Fratello era un fenomeno televisivo completamente nuovo. Marina La Rosa, appena ventenne, diventò in poche settimane uno dei personaggi più celebri d’Italia.

Quella popolarità si trasformò rapidamente in guadagni da capogiro. La stessa Marina ha raccontato di essere arrivata a ricevere 50 milioni di lire per una singola serata in discoteca. In occasioni particolari, come Capodanno, il compenso poteva salire addirittura a 100 milioni di lire. Nell’intervista al podcast One More Time di Luca Casadei confessò di aver avuto un compenso di 150 milioni di lire per il calendario di Max.

Cifre impressionanti considerando che si parla di oltre venticinque anni fa: “Non mi ricordo niente, ho una sorta di nebbia cognitiva su tutto quel periodo. Ricordo quando tornai con una mia amica da due serate in discoteca: buttai 100 milioni sul letto. Saremo state in silenzio per 15 minuti. Zitte. Attonite. Sentivo che c’era qualcosa di strano, non mi sentivo a mio agio. Facevo due foto idiote, firmavo autografi e mi davano un sacco di soldi”, ha raccontato.

Stabilire con precisione a quanto ammonti oggi il patrimonio di Marina La Rosa non è possibile, ma di certo le cifre guadagnate allora furono considerevoli. Ma è stata la stessa ex gieffina a ridimensionare l’idea di aver conservato intatto quel piccolo tesoro. Parlando dei soldi guadagnati dopo il primo Grande Fratello, ha raccontato di non aver fatto particolare investimenti o acquisti di lusso: in diverse interviste ha spiegato di aver aiutato persone vicine a lei, anche comprando ciò di cui avevano bisogno, e di aver pagato viaggi agli amici. La sintesi che dà è molto netta: “Li ho spesi tutti vivendo, con i miei amici e con la mia famiglia“.