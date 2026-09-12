Marina La Rosa: “Perché dopo 26 anni torno al Grande Fratello”

A 26 anni dalla prima, storica edizione, Marina La Rosa torna al Grande Fratello e spiega il perché: "Non è una replica, è un gioco". Le sue parole

IPA Grande Fratello Vip 2026, il cast ufficiale: da Carmen Di Pietro a Marina La Rosa

Un volto storico della televisione italiana è pronto a rimettersi in gioco proprio dove tutto è cominciato. Marina La Rosa, una delle protagoniste indimenticabili della prima, leggendaria edizione del Grande Fratello, ha deciso di varcare di nuovo la soglia della Porta Rossa a distanza di oltre un quarto di secolo. E consapevole che in molti si sarebbero chiesti il motivo di questa scelta, ha preferito giocare d’anticipo, affidando a un video pubblicato sui social le ragioni del suo ritorno. Un messaggio ironico e diretto, in cui la “gatta morta” di un tempo si racconta con la lucidità di chi, nel frattempo, è cambiata parecchio.

Marina La Rosa, perché torna al Grande Fratello dopo 26 anni

Nel suo intervento, Marina La Rosa non ha nascosto di essersi posta lei stessa la domanda che tanti telespettatori si staranno facendo. E il suo ragionamento ci porta lontano, proprio in quel 1999 in cui il reality era ancora una novità assoluta per il pubblico italiano. All’epoca, ha ricordato, la sua partecipazione scatenò un vero terremoto mediatico: il suo personaggio, lo ricordiamo, aveva diviso il pubblico in due. “Sono stata amata, odiata, giudicata, imitata, insultata, desiderata“, ha elencato, sottolineando con autoironia come già allora fosse una figura divisiva, anche se, ha aggiunto, “all’epoca si usavano parole meno eleganti”.

Da quel momento è passata una vita intera, e Marina lo rivendica con serenità. Per anni, ha svelato, aveva sempre respinto la proposta di rientrare nella Casa, salvo poi cambiare idea proprio in questa occasione. “Ho accettato di entrare nella Casa più spiata d’Italia”, ha annunciato, immaginando già le reazioni contrastanti del pubblico, tra chi storcerà il naso e chi la riaccoglierà a braccia aperte. Nessun ripensamento, però, sulla natura di questa avventura: “Questa non è una replica, è un esperimento, è un gioco, un momento leggero”, ha chiarito, prendendola con la filosofia giusta. “Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio”.

Marina ha spiegato di aver imparato, con il tempo, una lezione preziosa: non è necessario piacere a tutti né essere compresi da chiunque, l’importante è piacere a se stessi. E lei, ha ammesso senza falsa modestia, oggi si piace, curiosa e imperfetta com’è. Poi il congedo, affettuoso e provocatorio: “Ciao, disadattati. Ci vediamo lì”.

Quando inizia il Grande Fratello Vip e cosa aspettarsi

Ma quando potremo finalmente rivederla in azione? L’attesa è ormai agli sgoccioli. La nuova edizione del reality prenderà infatti il via giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5. Oltre all’appuntamento inaugurale, secondo le indiscrezioni circolate sarebbe previsto un secondo appuntamento sabato 19 settembre, prima che il programma torni alla collocazione più tradizionale.

Alla guida della trasmissione ritroveremo Ilary Blasi, ormai nuovamente punto fermo di questa fase del format dopo il successo dell’ultima stagione. Al suo fianco, in studio, torneranno anche le due opinioniste della passata edizione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quanto ai compagni di avventura di Marina, il cast si preannuncia ricco di volti già conosciuti al pubblico dei reality, come Valeria Marini, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Giulia Provvedi.