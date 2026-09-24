IPA Marina La Rosa

Nessuno di noi ha mai dimenticato la prima edizione del Grande Fratello, quella che più di tutti è entrata nella storia della televisione: era il 14 settembre 2000, la conduttrice era Daria Bignardi e l’inviato, ebbene, Marco Liorni, quando ancora non era in Rai. Tutto il cast è entrato nella storia, ancora una volta: abbiamo ritrovato la magnifica Cristina Plevani all’Isola dei Famosi (che ha vinto), e al Grande Fratello Vip 2026 è tornata Marina La Rosa. E ha voluto ricordare una persona importante del cast, che oggi non c’è più: Pietro Taricone.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone al Grande Fratello Vip

Un momento commovente, in cui la stessa Marina non ha nascosto le sue emozioni di tornare indietro nel tempo. Era il 29 giugno 2010: a 35 anni ci lasciava Pietro Taricone, per un incidente, dopo un lancio con il paracadute. Era giovanissimo, al massimo della sua fama; era anche il papà di una bambina di cinque anni, Sophie, avuta con Kasia Smutniak.

A Simone Annicchiarico, Marina La Rosa ha affidato il suo ricordo di quei giorni tanto difficili: “Era molto simpatico. La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva anche se non lo aveva conosciuto. Mi ricordo quel momento, fu una cosa improvvisa e lui era padre, aveva una figlia piccola. Kasia Smutniak, la sua compagna e madre di Sophie, è molto brava, una donna forte, un’attivista: so che stava lavorando a un lungometraggio per la fondazione che hanno creato per ricordare Pietro”.

Il primo Grande Fratello, un’esperienza “assurda”

Quell’edizione ha già compiuto 25 anni, un quarto di secolo: di anni ne sono passati, di edizioni ne sono state mandate in onda, ma quella magia non è mai stata quasi più ritrovata. Oggi il reality show vive quasi una vita propria, e rimane un marchio tanto forte da aver resistito alla tempesta causata da Fabrizio Corona, che ha parlato di un presunto Sistema Alfonso Signorini.

L’edizione 2026 del GF Vip, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, ha visto il ritorno di un volto simbolo della prima edizione: Marina La Rosa ha accettato di tornare là dove tutto è iniziato. “Fu un’esperienza assurda, siamo usciti ed eravamo altre persone. La gente era impazzita per noi, è una cosa impossibile da descrivere. Poi, siccome c’era una storia molto bella tra Pietro e Cristina, e lei peraltro era molto innamorata di lui, io ero stata vista come la stronza che si metteva in mezzo: la gente mi vedeva così”.

Quel primo Grande Fratello aveva trasformato in personaggi pubblici dei perfetti sconosciuti, cambiando per sempre le loro vite. E aveva fatto nascere, sotto gli occhi di milioni di italiani, una storia, quella tra Pietro Taricone e Cristina Plevani. Un idillio che aveva conquistato il Paese e che, all’epoca, aveva relegato Marina al ruolo di “cattiva” della situazione. A distanza di ormai ventisei anni, però, il dolore ha lasciato spazio solo alla dolcezza dei ricordi. E il pensiero, inevitabilmente, corre a quel giovane Guerriero scomparso troppo presto.

Nel luglio del 2026 sono state inoltre condivise le prime immagini del documentario diretto da Kasia Smutniak, nato dal viaggio che la coppia ha vissuto nel 2003. L’opera è guidata dal punto di vista della figlia Sophie; un omaggio al territorio e alla memoria della loro famiglia, al legame eterno con quei luoghi che Pietro aveva visitato.