Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la foto che racconta la loro estate

Koalino, Modalità Fantozzi, Marpioneggiare: l'album estivo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il piccolo Kian rinuncia ai tramonti e alla posa

IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

“Il mio Koalino”, “Modalità Fantozzi”, “Marpioneggiare”. Giulia Salemi ha raccontato così le vacanze in Puglia con Pierpaolo Pretelli e il piccolo Kian. Tre didascalie che sembrano buttate lì e invece rendono benissimo l’idea del carosello pubblicato su Instagram: foto di famiglia, qualche momento tenero e parecchia autoironia.

Nel primo scatto Kian è praticamente appeso alla mamma, da qui il soprannome “Koalino”. Poi arriva la foto con Pierpaolo Pretelli e quella che Giulia definisce “Modalità Fantozzi”. In un’altra, invece, il bambino viene sorpreso mentre “marpioneggia”. Più che la cronaca perfetta di una vacanza, il classico album che mesi dopo si riguarderà da sola ridendo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, estate in Puglia

Qualche giorno prima era stato Pierpaolo Pretelli a pubblicare le sue foto, accompagnandole con un molto più asciutto “Dump pugliese”. La destinazione non è nuova per loro: già lo scorso anno avevano trascorso parte dell’estate in Salento e festeggiato a Ostuni il compleanno di Pierpaolo.

Giulia Salemi questa volta ha evitato frasi romantiche e bilanci di fine estate. Grazie Giulia, non lo volevamo, già dobbiamo sorbettarci quello a fine dicembre, per la fine dell’estate non lo meritiamo. Tra Fantozzi e il “Koalino”, ha preferito raccontare quello che succede davvero quando si parte con un bambino piccolo: fotografie belle mischiate a quelle che probabilmente non avrebbero superato la selezione di un tempo.

Del resto, da quando sono diventati genitori, anche il racconto social della coppia è inevitabilmente cambiato. I Prelemi, come li chiamano i fan dai tempi del Grande Fratello Vip, sono ancora lì, ma oggi tra una foto di coppia e l’altra compare molto più spesso la quotidianità. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti proprio nella Casa nel 2020 e il loro primo bacio, arrivato sotto il vischio, è ormai uno dei momenti che i fan storici della coppia conoscono a memoria.

Kian, il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Kian è nato il 10 gennaio 2025 ed è il primo figlio di Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli è già papà di Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con Ariadna Romero.

Anche il nome Kian era arrivato in modo piuttosto casuale. Pretelli aveva raccontato a Verissimo di averlo letto tra i messaggi ricevuti su Instagram: “Me l’hanno suggerito in direct e mi è piaciuto”. Sempre da Silvia Toffanin aveva scherzato sul desiderio di Giulia di avere, prima o poi, anche una bambina.

Un desiderio che per il momento resta soltanto una battuta raccontata in tv: nessun secondo figlio è stato annunciato. Intanto Kian si prende tranquillamente il centro dell’album estivo, senza bisogno di pose particolari. Gli bastano un abbraccio alla mamma, una faccia buffa e quella capacità dei bambini piccoli di rendere inutilizzabile qualunque piano per una foto perfetta.

Cosa faranno dopo le vacanze

Per Pierpaolo Pretelli si parla di un possibile ritorno all’Isola dei Famosi, questa volta come concorrente. Il suo nome compare infatti tra quelli indicati per la nuova edizione ambientata nelle Filippine, anche se al momento il cast non è stato ufficializzato da Mediaset.

Sarebbe un ritorno al programma da una prospettiva completamente diversa: nell’edizione 2025 Pierpaolo Pretelli aveva infatti ricoperto il ruolo di inviato. Questa volta, almeno secondo le indiscrezioni circolate finora, dovrebbe lasciare il microfono per mettersi direttamente alla prova come naufrago.

Giulia Salemi arriva invece da una stagione piena: The Cage – Prendi e scappa accanto ad Amadeus, il ritorno a Pechino Express come inviata e la terza stagione del podcast Non lo faccio X moda.