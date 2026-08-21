Vacanze tra amici per Carlo Conti e Giorgio Panariello, le divertenti foto in piscina

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IPA Marco Masini, Giorgio Panariello e Carlo Conti

L’abbronzatura di Carlo Conti mira a diventare patrimonio nazionale, e il sole cocente di quest’estate non ha fatto che renderla ancora più intensa. A scherzarsi su è Francesca Vaccaro, moglie del conduttore, che in un post social lo mostra in vacanza assieme a due dei suoi più cari amici. Il tuffo in piscina del trio Conti – Panariello – Masini è già lo scatto più virale del web, fonte di divertentissimi commenti che, naturalmente, prendono di mira in particolare il colorito dell’autoironico Carletto.

Una tranquilla vacanza tra amici

Niente avventure zaino in spalla, niente resort vip (seppur una scappata a Mykonos se l’è concessa): per Carlo Conti vacanza significa relax. Uomo d’altri tempi, il conduttore Rai tiene viva la tradizione della villeggiatura. Per lui estate significa tornare nei luoghi del cuore e restarci senza smania di novità. Agosto è sinonimo di relax, riposo, vita lenta e, soprattutto, tempo da trascorrere in compagnia degli affetti più cari.

Nella sua Castinglioncello, la località sulla costa Toscana dove Conti trascorse l’infanzia e dove oggi possiede una bella casa di vacanza, ha accolto anche i conregionali Giorgio Panariello e Marco Masini. I tre trascorrono serene mattinate a bordo piscina, tra un tuffo e una chiacchiera. A mostrarli, in gran segreto, è Francesca Vaccaro. La moglie di Conti ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto rubato che mostra i tre immersi sino alle spalle, intenti in un’avvincente discussione, con il sole a colpirli in testa e un’espressione che testimonia le gioie del meritato riposo.

L’incredibile abbronzatura di Carlo Conti

Giorgio Panariello, nonostante il passato da bagnino in Aria Fresca, si mostra ancora pallido. Marco Masini svela i segni di quella che potrebbe trasformarsi in una leggera scottatura. Carlo Conti, al contrario, è scuro come non mai. “Gli altri prendono il sole… lui lo assorbe” scherza la moglie. E in effetti ci si chieda come faccio il presentatore a vantare una tintarella tanto intensa, omogenea e dorata. Più che un toscano, sembra arrivare dai Caraibi.

La carnagione esotica gli è valsa, nel corso dell’anno, numerosi soprannomi. L’amico Leonardo Pieraccioni lo ha soprannominato affettuosamente Calimero. Conti, però, assicura: “Non faccio lampade. Ho una pelle leggermente scura e non ho la fase del rosso. Uso sempre la protezione, ma se c’è un raggio di sole me lo prendo, è mio”.

È così da sempre. “Al mare, da piccolino, a mia mamma chiesero se fossi stato adottato. – confidò ospite di Verissimo – Io risposi: ‘Caro signore, sono fiorentino purosangue’”.

L’amicizia con Panariello e Masini

Le foto in vacanza offrono l’ennesima testimonianza della lunga, profonda e sincera amicizia tra i toscani più famosi della tv. Giorgio Panariello è affezionato a Carlo Conti per via della sua grande “generosità, sia sul lavoro che nella vita”. A Marco Masini lo unì “la grande passione per la musica e quella per il calcio”, che col tempo di è consolidata in amicizia fraterna. “Ogni volta che scrivo una canzone lui è il primo ad ascoltarla e a darmi consigli importanti” ha raccontato il cantante di Bella stronza.