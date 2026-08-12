Mara Venier svela la villa a Fregene: la piscina, il giardino per le cene e la scelta del nipote

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mara Venier

Dopo un anno decisamente impegnativo, per Mara Venier è arrivato il momento di concedersi un po’ di meritato riposo. La conduttrice di Domenica In si è dunque trasferita con tutta la famiglia nella villa a Fregene. Un luogo scelto grazie al nipote Claudio dove sta trascorrendo giornate all’insegna di relax in piscina e cene con gli amici nel grande giardino dell’abitazione.

La villa a Fregene di Mara Venier: la piscina e l’ampio giardino

Il 27 settembre Mara Venier tornerà in onda su Rai 1 con Domenica In. Nel frattempo la conduttrice sta ricaricando le pile nel suo luogo del cuore: la villa di Fregene. L’abitazione si trova sul litorale romano e da qualche anno è diventato il buen retiro estivo della presentatrice e del marito Nicola Carraro.

A raccontarlo la stessa Mara Venier che su Instagram ha svelato alcuni scatti e video che la ritraggono nella villa al mare. La vediamo cucinare insieme agli amici, rilassarsi nel grande giardino con piscina e cenare nel patio insieme a tanti ospiti, sorridente e felice.

Attraverso Instagram, Mara ha in qualche modo aperto le porte della sua villa a Fregene ai follower. Scopriamo così uno spazio esterno particolarmente grande con una piscina, siepi e un patio in cui pranzare, organizzare aperitivi e cene.

Dalle immagini notiamo un lungo tavolo con diverse sedute e cuscini, ma anche un tavolo da ping pong per giocare e divertirsi. Il giardino è ampio e curato, con fitte siepi per garantire la massima privacy e una splendida piscina in cui nuotare e rinfrescarsi nelle calde giornate estive.

Dal giardino e dal patio si accede alla zona interna tramite la portafinestra. La cucina è il cuore pulsante della casa. Un ambiente essenziale per Mara Venier che adora cucinare per gli amici e non perde occasione per mettersi ai fornelli e preparare piatti deliziosi.

Non a caso la cucina è ben attrezzata, con un ampio piano cottura a sei fuochi. Elementi in acciaio e un lampadario a fibre intrecciate.

La villa a Fregene di Mara Venier scelta dal nipote Claudio

La villa di Fregene ha una storia molto particolare. Mara Venier ha infatti spiegato di aver preso in affitto la casa, su suggerimento del nipote Claudio, quando suo marito Nicola Carraro stava affrontando alcuni gravi problemi di salute che l’avevano costretto in sedia a rotelle.

“Abbiamo preso questo villino al mare, a Fregene, e va benissimo così – aveva svelato poco tempo fa -. Volevamo andare via da Milano per spostarci a Forte dei Marmi ma Nicola ancora era in carrozzina, così abbiamo pensato di tornare a Roma. Mio nipote Claudio ci era stato con la sua classe e ha detto: “Nonna, andiamo lì, è bellissima”. Ha cominciato piano piano a riprendersi. E questa casa, anche per i bei ricordi, l’abbiamo comprata”.

La villa dunque ha rappresentato per Mara un nuovo inizio e la ricerca di un equilibrio dopo un periodo difficile.

I problemi di mobilità di Carraro hanno spinto la Venier anche a vendere il suo attico in centro a Roma. “Ho lasciato la casa che amavo moltissimo, con la mia bella terrazza, ma lì c’erano le scale, era un attico con superattico – ha spiegato -. Quella era la casa del mio cuore e dei miei sogni: quando ero ragazza ed ero appena arrivata a Roma, guardavo in su pensando a quanto sarebbe stato bello avere una di quelle case lì, in alto. Era stata la mia conquista. Adesso abbiamo un appartamento tutto su un piano e va bene così”.