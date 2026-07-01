Mara Venier torna (ancora) a Domenica In e rivela il futuro di Mammucari

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Mara Venier ha appena festeggiato vent’anni di matrimonio con Nicola Carraro, ma l’ultimo anno è stato particolarmente difficile da affrontare, tra problemi di salute che hanno minato la serenità di entrambi. Adesso il peggio è passato e la conduttrice ha ricominciato a riprendere fiato, dopo un lungo periodo di paure e preoccupazioni. In una lunga intervista Mara Venier si è raccontata a 360 gradi, tra l’amore per il marito, nuovi progetti e il ritorno a Domenica In, ancora una volta.

Vent’anni insieme a Nicola Carraro, l’amore e le difficoltà dell’ultimo anno

Dopo i lunghi mesi di paura dovuti alla malattia, Mara Venier è tornata a tirare un sospiro di sollievo: solo qualche giorno fa infatti, ha festeggiato vent’anni di matrimonio con Nicola Carraro, dopo un periodo particolarmente difficile per lui.

Prima un grave problema alla schiena, che lo aveva costretto in sedia a rotelle; poi una pancreatite acuta provocata da un farmaco. Per il marito di Mara Venier il ricovero al San Raffaele è stato un viaggio tra la vita e la morte, e anche se oggi il peggio è passato nessuno dei due dimentica le difficoltà dell’anno appena trascorso.

“È stato l’anniversario più importante della nostra vita”, ha rivelato la conduttrice al settimanale Chi. Sulle pagine del giornale, Mara Venier si è lasciata andare all’emozione: una ricorrenza dal grande valore “perché pensavo di non poterci arrivare”, ha spiegato con la voce rotta. “Ecco, e invece siamo qui, Nicola si è ripreso, ma certamente un anno fa la situazione era molto diversa. E invece lui piano piano, piano piano, ha cominciato a recuperare”.

In quest’ultimo anno si è dedicata totalmente a Nicola, cambiando anche casa: “Adesso so ancora più di prima, se è possibile, che conta solo l’amore e per quello si fa tutto. E basta”.

Il ritorno a Domenica In e il futuro di Teo Mammucari

Come ormai accade da qualche anno, Mara Venier ha lasciato intendere che non sarebbe ritornata al timone di Domenica In, salvo poi ripensarci in corso d’opera. Si era vociferato di una sostituzione con Alberto Matano e Andrea Delogu, ma dopo qualche incertezza tornerà ancora una volta Zia Mara: “Davvero non pensavo… Invece, alla fine l’hanno offerta ancora a me e io non riesco a dire di no”, ha confessato.

Un amore, quello con il programma della domenica pomeriggio di Rai1, che non si spegne, nonostante i tanti cambiamenti apportati negli anni. In questa ultima edizione infatti abbiamo visto l’ingresso di Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari, sebbene alla fine la figura centrale del programma sia rimasta sempre Mara Venier.

Di certo l’intenzione è quella di rivedere il format, ormai appesantito dagli anni, come ha spiegato lei stessa: “È chiaro che bisogna cambiare un po’ di cose a Domenica In. Ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato. Non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi…”

E ha rivelato qualche novità sulla prossima edizione: tornerà infatti Tommaso Cerno, figura che continuerà ad affiancarla nel segmento dedicato all’attualità. Si è vociferato invece che gli altri due volti che l’hanno accompagnata durante la stagione sarebbero in uscita. “Enzo Miccio potrebbe esserci. In qualche maniera… Gli voglio molto bene, come voglio molto bene a Tommaso Cerno. È nata una amicizia profonda con loro due e per il resto io guardo all’oggi, quello che è capitato ieri… Ma dopo quest’anno che vuole che le dica…”.

Nessun accenno a Teo Mammucari, che durante la sua avventura a Domenica In ha collezionato una gaffe dopo l’altra, inimicandosi il pubblico e la stessa Mara Venier, che non avrebbe gradito le uscite decisamente fuori luogo del comico. Voci di corridoio vorrebbero al fianco della conduttrice la spumeggiante Bianca Guaccero, con la quale ha condiviso l’esperienza di Dalla strada al palco, e che potrebbe portare una ventata di freschezza nel salotto della domenica di Rai1.