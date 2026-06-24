Domenica In, fuori Enzo Miccio e Teo Mammucari: la nuova stagione di Mara Venier

La prossima edizione di Domenica In potrebbe ripartire con una squadra molto diversa: Mara Venier resta, a saltare sarebbero Enzo Miccio e Teo Mammuccari

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Enzo Miccio

Domenica In si prepara a una stagione di grandi manovre. Dopo mesi complicati, qualche tensione dietro le quinte e il ritorno – confermato – di Mara Venier, il contenitore domenicale di Rai 1 sembra avviato verso un restyling importante. Non solo nei contenuti, ma anche nei volti: Enzo Miccio e Teo Mammucari, secondo le ultime voci, non farebbero parte della prossima edizione. Che abbia a che fare con le polemiche delle ultime puntate della stagione appena conclusa?

Fuori Enzo Miccio e Teo Mammuccari da Domenica In

La certezza, almeno per ora, è lei: Mara Venier. Dopo aver più volte lasciato intendere di voler chiudere con Domenica In, la conduttrice avrebbe deciso di restare al timone anche nella stagione 2026/2027. Una scelta che non accontenta proprio tutti, molti tra il pubblico non hanno reagito in modo entusiasta commentando a più riprese di voler un cambio (anche generazionale) al timone del programma.

E un cambio sembra ci sia stato, o potrebbe esserci, ma non riguarda la padrona di casa. L’ultima edizione aveva visto accanto a Zia Mara diversi volti, tra cui Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno. Ora, però, lo scenario sembra cambiare, stando alle ultime indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, proprio Enzo Miccio non sarebbe previsto nel cast della cinquantunesima edizione, e anche Mammucari sarebbe a sua volta in uscita. Se per quest’ultimo un po’ ce lo aspettavamo, visti gli eventi delle ultime puntate, la scelta di estromettere il wedding planner ci spiazza completamente. A essere confermato, invece, sembra Tommaso Cerno, destinato a restare al fianco della padrona di casa.

Una piccola rivoluzione, insomma, ma tutta da prendere con le pinze. Certo è che, se confermata, darebbe il via a una stagione completamente rinnovata per Domenica In.

Enzo Miccio, doppio stop in Rai: cosa succede

Per Enzo Miccio, però, il momento televisivo potrebbe essere più complicato del previsto. L’ex volto simbolo di Real Time era arrivato in Rai con un doppio impegno: la presenza a Domenica In e la conduzione di Top – Tutto quanto fa tendenza, programma di Rai 2 legato a costume, lifestyle e attualità leggera.

Secondo quanto emerso, però, anche quest’ultimo titolo non dovrebbe tornare in palinsesto. Sempre Candela ha scritto: “Nell’edizione numero cinquantuno di Domenica In non ci sarà Enzo Miccio. In uscita anche Teo Mammucari con la riconferma di Tommaso Cerno al fianco di Mara Venier”. Per Miccio, dunque, si parlerebbe di una doppia uscita di scena, legata anche alla cancellazione del programma di Rai 2 per motivi di budget.

Al momento non è chiaro se si tratti di una scelta condivisa dal conduttore, di una decisione aziendale o semplicemente di una nuova direzione editoriale. Di certo, il nome di Miccio aveva portato al pomeriggio della domenica un tocco più pop e glamour, tra leggerezza e commento di costume.

Nuova stagione di Mara Venier: chi potrebbe arrivare

Se due caselle si svuotano, il toto-nomi parte inevitabilmente. Tra i profili circolati nelle ultime settimane ci sarebbero Bianca Guaccero, Pino Strabioli e Alberto Matano. Tre nomi molto diversi, ma tutti compatibili con un programma che potrebbe cercare un equilibrio tra intrattenimento, racconto televisivo e attualità.

Il nome più suggestivo resta quello di Matano, legato a Mara Venier anche da un rapporto personale molto forte. Il giornalista, però, ha già un’agenda pienissima con La Vita in Diretta e nuovi impegni su Rai 1: difficile immaginarlo stabilmente anche nel pomeriggio della domenica, ma in tv mai dire mai.