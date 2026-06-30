Enzo Miccio dopo Domenica In pronto per un nuovo programma in Rai

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IPA Enzo Miccio

Enzo Miccio condurrà un nuovo programma in Rai e sarà nuovamente nella squadra di Domenica In. Nella prossima stagione televisiva dunque l’opinionista e wedding planner sarà fra i protagonisti del piccolo schermo.

Enzo Miccio fra Domenica In e un nuovo show

Secondo quanto svelato da Adnkronos, Enzo Miccio guiderà il programma intitolato Il giorno più lungo. Lo show, che andrà in onda su Rai Due, avrà come protagoniste delle coppie pronte ad organizzare il loro matrimonio, celebrando il vero amore, ma anche le difficoltà nel creare le nozze perfette.

E mentre si parla di un ritorno di Enzo Miccio alla conduzione di un format tutto suo. Il wedding planner sarebbe stato confermato anche a Domenica In, accanto a Mara Venier, dopo voci di un suo addio.

A parlarne era stata proprio la conduttrice che in un’intervista aveva parlato della prossima edizione del contenitore domenicale e della necessità di apportare dei cambiamenti.

“La conferma è Tommaso Cerno, andiamo avanti con l’attualità – aveva detto – […] È chiaro che bisogna cambiare un po’ di cose. Ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato. Non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi”.

Nell’intervista, Mara Venier aveva parlato anche del futuro di Teo Mammucari ed Enzo Miccio, ma soprattutto delle indiscrezioni riguardo il loro addio.

“Ma Enzo Miccio potrebbe esserci – aveva detto -. In qualche maniera… Gli voglio molto bene, come voglio molto bene a Tommaso Cerno. È nata una amicizia profonda con loro due e per il resto io guardo all’oggi, quello che è capitato ieri… Ma dopo quest’anno che vuole che le dica… Senta, ora ce lo prendiamo quel caffè?”.

Di sicuro scopriremo il cast completo di Domenica In solo a settembre, quando la trasmissione tornerà su Rai Uno con interviste, approfondimenti e grandi emozioni.

Le novità nei palinsesti Rai

Il programma di Enzo Miccio ispirato ai matrimoni non è l’unica novità che vedremo nei palinsesti Rai della prossima stagione.

Le prime anticipazioni dell’autunno‑inverno 2026/2027, parlano del ritorno di Duilio Giammaria con il programma Petrolio, ma anche dell’arrivo di Salvo Sottile alla guida di Ore 14. Vittorio Brumotti invece condurrà Ultima Chiamata. Si parla inoltre dell’approdo di Eleonora Daniele su Rai Tre con il programma Le cose che non sai che andrà in onda per cinque settimane ogni giovedì all’inizio della stagione.

Su Rai Uno in prima serata andranno in onda fiction e programmi amatissimi dal pubblico come Tale e Quale Show di Carlo Conti che passerà al mercoledì, The Voice di Antonella Clerici il venerdì (con sei puntate Senior, sei puntate Kids e sei nella versione Generation). Il pubblico potrà poi seguire Ballando con le Stelle con Milly Carlucci il sabato.

Nel weekend di Rai Uno, come già accennato, Mara Venier sarà ancora una volta al timone di Domenica In insieme a Tommaso Cerno. Il pomeriggio domenicale verrà poi arricchito da Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Tornano pure Bar Centrale di Elisa Isoardi e l’ormai celebre Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.