Enzo Miccio, la vita privata: il nuovo fidanzato, la morte del compagno e il matrimonio con una donna

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Enzo Miccio

È il wedding planner più famoso e ricercato d’Italia, eppure la sua vita sentimentale non è sempre stata idilliaca – un po’ come quella di Jennifer Lopez nel più noto tra i film dedicati agli organizzatori di nozze. Enzo Miccio ha sofferto i pregiudizi della società e, in seguito, la perdita dell’amato compagno. Oggi, però, il guardiano televisivo dello stile vive un momento di rinascita, tra entusiasmenti progetti professionali e un nuovo compagno grazie al quale è tornato a credere nel vero amore.

La prima fidanzatina e il duro coming out

Ancora oggi non è sempre facile essere accettati per ciò che si è, quarant’anni fa lo era ancora di più. L’omossesualità di Enzo Miccio è stata accolta con naturalezza dai genitori, nonostante fossero delle persone all’antica. “La gente no. – ha confinato lui – La gente che si dava di gomito per strada quando mi incontrava mi faceva male. Ma non ha mai scalfito quello che sono”. Allora Vincenzo, detto semplicemente Enzo, era un adolescente, insicuro come tutti.

A dargli forza fu una giovane donna mai dimenticata. La prima e unica fidanzatina. “Tutto quello che so l’ho imparato da una donna, quando avevo 14-15 anni. Lei ne aveva due più di me. – è il ricordo del wedding planner – Se bacio bene come dicono lo devo a lei. Mi ha insegnato a baciare sui binari della Circumvesuviana di Napoli. Quei pomeriggi li ricordo ancora tutti”. Un ricordo mai dimenticato, ma che appartiene a un’epoca lontana. A 18 anni appena compiuti Miccio si è trasferito a Milano, senza più il bisogno di nascondersi: “Da quel momento non sono mai più stato con una donna. Sono sempre stato fidanzato e ho sempre avuto storie lunghe”.

Riccardo e Laurent, i grandi amori

Tra le relazioni più durature e importanti di Enzo Miccio ci fu quella con Riccardo Marenghi, suo storico collaboratore. I due furono una coppia fino al 2019 e, pur senza arrivare al matrimonio, si scambiarono gli anelli. “Quando arrivo in Francia e andiamo a cena dico al mio compagno ho un regalo per te. E lui mi risponde anch’io. Anche lui aveva comprato e fatto incidere due fedi. Le sue erano più belle” così Enzo ricorda quella sera.

L’anno dopo iniziò la storia con Laurent Millares, rinomato chirurgo estetico francese. L’amore finì nel 2023, ma tra i due rimasero una grande amicizia e un affetto indissolubile. Laurent è morto nel 2025, ad appena 54 anni. “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. – lo avev ricordato l’ex fidanzato sui social – Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent resterai con me nel mio cuore per sempre”.

Enzo Miccio ha un nuovo amore segreto

Dopo un periodo di grande dolore, Enzo Miccio ha finalmente ritrovato l’amore. Per il wedding planner questo è un periodo d’oro. In autunno tornerà sul piccolo schermo al fianco di Carla Gozzi, in una nuova versione del Ma come ti vesti? che lo rese amato al pubblico. E, con lui, anche un uomo misterioso. Un nuovo amore. “Ho iniziato una relazione da un anno e mezzo con una nuova persona: è una relazione bella perché c’è un bel sentimento” ha rivelato in una recente intervista.

Uniti nel privato e anche nel lavoro. I due fidanzati collaborano assiduamente: “È una roba bellissima condividere, ma molto rischiosa: mischiare i sentimenti con il lavoro è una roba terribile. – confida Miccio – Non è che non lo immaginassi, ma l’ho voluto fare lo stesso perché mi sono detto: se siamo intelligenti, può nascere una cosa bellissima. Se non lo saremo, si farà marcia indietro e troveremo una soluzione”.