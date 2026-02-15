Francesca Fialdini splendida sposa a Da noi… A ruota libera: “Ogni scherzo vale”

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Francesca Fialdini sposa a "Da noi... a ruota libera"

Bella, elegante ed eterea: Francesca Fialdini si è presentata così nella puntata di Da noi… A ruota libera andata in onda domenica 15 febbraio. La conduttrice volto di Rai 1 ha indossato un abito bianco dall’inconfondibile atmosfera nuziale sfidando l’ospite, Enzo Miccio, in una prova da vero wedding planner pronto a ogni imprevisto, ma, soprattutto, ha acceso il gossip su delle possibili future nozze… Le sue!

Francesca Fialdini vestita da sposa: nozze in vista?

Niente riesce a scaldare una domenica di metà febbraio come il profumo di possibili nozze in arrivo. Francesca Fialdini ha sorpreso il pubblico di Rai 1, sintonizzato sulla puntata di Da noi… A ruota libera con un cambio d’abito d’eccezione. Infatti, se per accogliere Gigliola Cinquetti aveva indossato un minidress blu acceso, alla presenza di Valeria Graci ed Enzo Miccio ha calzato a pennello un abito nuziale bianco ed elegante.

Nel corso della diretta la conduttrice ha voluto sfidare il wedding planner in un gioco a tempo e, per l’occasione ha indossato l’abito da sposa. Scollo a cuore con spalline sottili, gonna lunga in tulle impreziosita da ricami e un dettaglio che proprio non è piaciuto a Miccio: “La cintura di strass la toglierei“, ha commentato il “re dei matrimoni”. L’unico elemento mancante del look? L’imprescindibile velo, che Enzo Miccio ha dovuto cucirle in soltanto un minuto. Dopo alcune difficoltà, l’operazione è riuscita, completando l’insieme con un’onda trasparente, delicata e romantica che è dolcemente ricaduta sulle spalle di Francesca Fialdini.

La mossa della conduttrice ha subito scatenato il gossip: la prova con Enzo Miccio nasconde qualcosa di speciale? È stato un modo per annunciare le proprie future nozze? A fugare i dubbi è stata la stessa Fialdini, che, alla domanda esplicita di Valeria Graci (“Ma quindi Francesca Fialdini, ti sposi?”) ha subito ribattuto: “No è Carnevale, ogni scherzo vale!“, scatenando l’ilarità del pubblico in studio. Soltanto un gioco carnevalesco dunque, o la gag nasconde le prove generali per qualcosa di più speciale?

Fialdini gioca con il pubblico (e protegge la propria riservatezza)

Un momento leggero, simpatico, che è riuscito a riaccendere il gossip sulla vita privata di Francesca Fialdini. La conduttrice preferisce da sempre mantenere il massimo riserbo sulla propria relazione e solo in rari casi ha aperto uno spiraglio sulla propria intimità sentimentale: “Nella mia vita c’è un compagno, certo”, aveva affermato in un’intervista, “Prima di tutto un amico, ci conosciamo fin da ragazzi. È sempre presente e, nonostante i tanti impegni di lavoro, riesce a starmi vicino con affetto e romanticismo”.

Esattamente come è degna di rispetto la sua volontà di tenere il compagno lontano dalla luce dei riflettori del mondo dello spettacolo, ci piace anche sognare e ancora di più ci piace vedere la conduttrice di Rai 1 scherzare con semplicità con il pubblico vestita da sposa. Sarebbe bello se questa messa in scena fosse una prova generale di nozze, ma è altrettanto bello sapere Fialdini libera di giocare sui temi carnevaleschi senza dover rispondere alle aspettative altrui. In ogni caso, una gag riuscita.