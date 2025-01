L'addio di Enzo Miccio all'ex compagno Laurent Miralles. Il noto chirurgo francese è morto: "Lo rifiuto come se non fosse vero"

Fonte: IPA Enzo Miccio

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia, ha annunciato su Instagram la scomparsa del suo ex compagno Laurent Miralles. Un post sui social e un carosello di foto, ma soprattutto il rifiuto di accettare la realtà, per quel dolore che è troppo difficile da descrivere e da provare. “Lo rifiuto come se non fosse vero”. Miccio e Miralles hanno condiviso un percorso di vita insieme, durato anni, di cui il wedding planner ha parlato in sporadiche interviste, mantenendo sempre piuttosto riservata la sua vita privata.

Enzo Miccio, l’addio all’ex compagno Laurent Miralles

Laurent Miralles, ex compagno storico di Enzo Miccio, è scomparso all’età di 54 anni. Da quel primo incontro a Parigi, di strada Enzo Miccio e il suo Laurent ne avevano fatta insieme, tra alti e bassi, lasciandosi non poco tempo fa. Con un post su Instagram, Miccio ha voluto rivolgere il suo ultimo saluto all’ex compagno di vita, con cui ha condiviso un legame molto forte e un amore splendido, lontano dalle luci dei riflettori.

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Buon viaggio, Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”. Con queste parole, presenti nella didascalia del post Instagram in francese, Miccio ha annunciato la morte dell’ex compagno, le cui cause non sono state ancora rivelate. Il post è un carosello di foto, scatti che risalgono ai tempi della loro relazione, momenti felici che ora rimarranno immortalati per sempre.

La storia d’amore tra Enzo Miccio e Laurent Miralles

Era il 2019 quando il wedding planner aveva presentato Laurent Miralles ai suoi affezionati fan, usando sempre i social: “Nonostante io sia un personaggio pubblico, cerco davvero di tenere nascosta la mia vita privata. Questo mi rende un po’ più vulnerabile”, aveva raccontato a Vieni da Me da Caterina Balivo. Il suo forte desiderio è sempre stato quello di non esporsi troppo, di non togliere il velo dal lato più intimo della sua vita, mantenendo il massimo riserbo.

Come quel videomessaggio, mandato in onda a Vieni da Me nel corso dell’intervista, una rarissima apparizione di Laurent: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la domanda’ e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

Nel corso della loro storia, avevano superato diverse crisi, segno dell’amore profondo che li legava. Solamente nel 2023, Miccio aveva rivelato la rottura, dopo diversi anni insieme, ammettendo di avere un’unica mancanza: quella di diventare padre. “Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità”.

Chi era Laurent Miralles

Laurent Miralles era un noto chirurgo francese, si occupava di medicina estetica e moderne tecniche anti-aging: una persona estremamente riservata, lontana dal mondo dello spettacolo. Su Instagram, condivideva maggiormente i fatti legati al suo lavoro.