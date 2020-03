Chi è Laurent, il compagno di Enzo Miccio

editato in: da

Si chiama Laurent il compagno di Enzo Miccio e l’uomo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Il wedding planner e concorrente di Pechino Express è molto geloso della sua privacy e solo di recente ha svelato ai follower di Instagram la persona che ama. Classe 1971, lo stilista e scrittore è arrivato al successo grazie a programmi cult come Ma come ti vesti? in coppia con Carla Gozzi e Wedding Planners.

Ironico, divertente, ma anche molto deciso, Miccio è particolarmente amato dal pubblico che è riuscito ad apprezzarlo ancora di più grazie alla partecipazione a Pechino Express. Enzo non ha mai parlato molto della sua vita sentimentale, l’unica certezza è che nel 2017, dopo aver messo fine alla relazione con Riccardo Marenghi, ha ritrovato il sorriso con Laurent.

Dell’uomo che ha conquistato il re dei matrimoni si sa poco e nulla. L’unica certezza è che è francese e vive a Parigi. Miccio non ha mai svelato come si siano incontrati, tantomeno l’età o la professione del compagno. Qualche tempo fa lo stilista, ospite di Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo, aveva ricevuto un videomessaggio del compagno.

In quell’occasione Laurent aveva rivelato che la coppia era riuscita a superare una crisi, svelando il sogno di convolare a nozze. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti – aveva spiegato il compagno di Enzo Miccio -. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

In quell’occasione Enzo Miccio era rimasto molto colpito dalla dichiarazione d’amore del compagno. “Non me l’aspettavo – aveva detto alla Balivo, visibilmente commosso -. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. […] Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”.