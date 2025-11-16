Anticipazioni Domenica In del 16 novembre, tra gli ospiti Vittorio Sgarbi

Nuovo appuntamento con Mara Venier e il suo show "Domenica In": tra gli ospiti della puntata Vittorio Sgarbi e Sonia Bruganelli

Mara Venier, l’instancabile “Signora della Domenica”, è pronta a regalarci un nuovo pomeriggio di intrattenimento, emozioni e grandi ospiti con la puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 16 novembre 2025, su Rai1 a partire dalle ore 14.00. In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma la conduttrice sarà come sempre affiancata da il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio, per una puntata ricca di emozioni, racconti e sorprese.

Domenica In, le anticipazioni del 16 novembre

Ancora una volta, il salotto più seguito della televisione italiana si preannuncia un mix avvincente di attualità, musica, interviste esclusive e storie di vita toccanti, confermando la formula vincente che da anni tiene incollati milioni di telespettatori. E la puntata di Domenica In del 16 novembre non sarà da meno: tra i momenti più attesi del pomeriggio di Rai1 c’è l’intervista fiume a Vittorio Sgarbi condotta da Mara Venier e Tommaso Cerno.

Dopo una lunga assenza dalla tv il critico d’arte tornerà a parlare dello scontro in tribunale con la figlia Evelina, convinta che il padre non stia ancora bene e che abbia bisogno di un amministratore di sostegno per curare i suoi interessi. “Quella di Evelina mi è sembrata una richiesta che nasceva dal desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva ottenuto prima – ha dichiarato Sgarbi di recente – quindi di trovare un padre, quello che si era atteso e non si era trovato, per cui l’idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti e delle difficoltà o dei disagi è una forma di risposta, un modo con cui ha cercato di mettersi in evidenza e di far vedere quello che lei chiedeva e voleva. Quindi capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica”.

Sarà anche l’occasione per presentare il suo nuovo libro Il cielo più vicino – la montagna nell’arte, edito da La Nave di Teseo, dopo un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una forte depressione.

Gli altri ospiti

Durante la puntata Mara Venier darà spazio a Sonia Bruganelli che parlerà della sua carriera e della vita privata, presentando il libro autobiografico Solo quello che rimane. Nella sua ultima fatica ripercorre i momenti più significativi della sua esistenza attraverso le pagine dei romanzi che l’hanno segnata: dal matrimonio, alla maternità, passando per la carriera e i soldi, tutto diventa oggetto di una narrazione in cui la letteratura è solo un pretesto per raccontare la verità.

Pierfrancesco Favino sarà in studio per raccontare il film Il maestro, diretto da Andrea Di Stefano, mentre Valeria Mazza, impegnata in Spagna con Ballando con le Stelle, ripercorrerà la sua carriera di modella e conduttrice internazionale. Altro emozionante ritorno, quello di Giovanni Allevi, che presenterà il film dedicato alla sua vita, Allevi – Back to life.

Non mancheranno poi i momenti musicali: ci sarà Alessandro Ristori, che proporrà il celebre brano Non succederà più, successo di Claudia Mori del 1982. Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio racconterà curiosità e aneddoti sulle iconiche Gemelle Kessler.

