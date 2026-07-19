Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: le nozze romantiche della star di Gomorra

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Salvatore Esposito e Paola Rossi

Salvatore Esposito, attore arrivato al successo e conosciutissimo grazie a Gomorra, ha sposato la compagna Paola Rossi. Un matrimonio intimo e romantico, con tanti amici (anche famosi) celebrato nei luoghi del cuore della coppia.

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati

Qualche mese fa, per la precisione ad aprile, Salvatore Esposito aveva pubblicato su Instagram le immagini che raccontavano le promesse di matrimonio scambiate con la compagna al Comune. L’attore e Paola Rossi, sua compagna da diversi anni, avevano posato per le foto di rito, firmando i documenti e festeggiando con una torta e un brindisi.

Per l’occasione il Genny Savastano di Gomorra aveva puntato su un look informale, con un semplice completo blu scuro, mentre Paola Rossi aveva scelto una giacca bianca sfoggiata sopra un paio di jeans. “Promettere di amarti è stato facile perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto”, aveva scritto Salvatore Esposito su Instagram in attesa della celebrazione in chiesa.

Quel giorno è finalmente arrivato, regalando agli sposi una festa romantica e commovente. La cerimonia è stata celebrata a Vietri sul Mare, uno dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana. Gli sposi, sorridente ed emozionati, sono usciti dalla chiesa allestita con centinaia di fiori bianchi, scambiandosi il primo bacio da marito e moglie di fronte agli applausi degli invitati.

La sposa ha scelto di indossare un abito in pizzo, senza spalline e con un velo romanticissimo caratterizzato da ricchi merletti. Classico il look dello sposo con un semplice smoking arricchito da una rosa bianca. Dopo la cerimonia emozionante è iniziata la festa, sotto la direzione di Enzo Miccio, scelto dagli sposi come wedding planner.

Fra gli ospiti del matrimonio di Salvatore Esposito tanti vip. Prima di tutto Marco D’Amore, suo amico e collega sul set di Gomorra, ma anche i The Jackal, e Decibel Bellini, dj napoletano e voce di tutte le partite del Napoli allo stadio Maradona.

La proposta di nozze romantica a New York di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito e Paola Rossi fanno coppia da moltissimi anni e la loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori, protetta da gossip e indiscrezioni. Nel 2014 il primo incontro a Salamanca, in Spagna, dove Paola stava studiando Giurisprudenza con il programma Erasmus. All’epoca lei era ancora una studentessa, mentre lui stava iniziando a farsi notare sempre di più come attore.

Nel 2023 era arrivata la romantica proposta di matrimonio sulla pista di ghiaccio del celebre Rockefeller Center di New York. Su Instagram Salvatore Esposito aveva condiviso un video in cui si inginocchiava di fronte alla fidanzata, scrivendo: “Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. PS: She said Yes”. E, sempre sui social, Paola aveva risposto: “Mille volte sì”.

Ospite di Verissimo, Salvatore Esposito aveva raccontato i retroscena divertenti di quel momento. “Non ero mai andato su una pista di pattinaggio, non avevo mai indossato i pattini. La forza dell’amore mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti”, aveva spiegato.

“Ho sempre creduto nell’amore – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Quando ho avuto la fortuna di incontrare Paola, non me la sono lasciata sfuggire. È la donna della mia vita. Mi ha fatto crescere come uomo e come artista. È la persona a cui confido i miei dubbi, mi sostiene e mi bacchetta anche”.