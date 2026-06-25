Matrimonio Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, di chi sono le fedi e i gioielli della sposa

Paola Di Benedetto ha coronato il suo sogno d'amore con Raoul Bellanova, ma chi ha firmato le fedi? La scelta di pregio per i gioielli della sposa

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Ufficio Stampa Damiani Le nozze di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Due mondi apparentemente opposti, quello dello spettacolo e dello sport, si sono uniti ancora una volta in una promessa d’amore eterno che ha fatto sognare migliaia di fan. Paola Di Benedetto, amatissima conduttrice radiofonica e influencer, e Raoul Bellanova, talentuoso calciatore, hanno pronunciato il fatidico “Sì” il 23 giugno 2026. Un matrimonio da favola, curato in ogni minimo dettaglio, in cui l’eleganza e la complicità della coppia sono state le vere protagoniste.

Ma si sa, in un giorno così speciale, gli occhi di tutti sono puntati anche sui dettagli che rendono speciale il look degli sposi. In particolare, a catturare la curiosità degli invitati e dei tantissimi follower sui social sono stati i preziosi dettagli luminosi sfoggiati dalla coppia: di chi sono le fedi e i gioielli della sposa? Scopriamo insieme tutti i segreti di questa scelta fatta all’insegna della grande tradizione orafa italiana.

La scelta delle fedi nuziali

Per il giorno più importante della loro vita, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova non hanno voluto lasciare nulla al caso, affidandosi all’eccellenza e alla maestria di una Maison Damiani, sinonimo di lusso e raffinatezza in tutto il mondo. Il celebre marchio di alta gioielleria ha accompagnato gli sposi in ogni momento della cerimonia, sigillando il loro amore con creazioni dal valore inestimabile e dal design ricercato, perfettamente in linea con le loro esigenze.

Il momento più emozionante e simbolico del rito, lo scambio degli anelli, è stato impreziosito da una scelta classica ma di assoluto carattere. Gli sposi hanno infatti selezionato le fedi della collezione Veramore di Damiani, realizzate in un caldo e tradizionale oro giallo. Una scelta che evidenzia la purezza delle linee del gioiello alla solidità di una promessa che durerà per sempre.

Ufficio Stampa Damiani

I gioielli della sposa, luce e diamanti

Se le fedi hanno unito la coppia sotto il segno dell’oro giallo, per i suoi gioielli personali Paola Di Benedetto ha invece preferito la luce algida e sofisticata dell’oro bianco e dei diamanti, creando un contrasto meraviglioso con l’abito nuziale.

La splendida sposa ha letteralmente illuminato la navata grazie alla collana Emozioni Alta Gioielleria. Si tratta di un vero e proprio capolavoro d’arte orafa in oro bianco e diamanti, che ha valorizzato il décolleté di Paola con una grazia regale e, al tempo stesso, estremamente moderna.

A completare un bridal look già di per sé perfetto, la conduttrice ha indossato i raffinati orecchini della collezione Minou di Damiani. Diventati ormai un grande classico del brand, questi orecchini sono conosciuti per il loro iconico castone che solleva la pietra per lasciare che la luce penetri da ogni angolazione, donando una brillantezza ineguagliabile al volto della sposa.

Una combinazione di pezzi unici, per gli sposi Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, che hanno dimostrato come la vera eleganza si trovi – nemmeno troppo nascosta – nel lusso discreto e intramontabile della grande manifattura italiana. Un matrimonio che resterà a lungo nel cuore di tutti coloro che l’attendevano da tempo e che, per i neo-sposi, hanno sfidato le roventi temperature di questo giugno 2026 decisamente sui generis.