Check-list completa per organizzare un matrimonio in 12 mesi

Dopo aver accettato la fatidica proposta, gli sposi possono iniziare a pianificare concretamente il proprio matrimonio. Affinché l’organizzazione possa procedere senza intoppi, ad ogni modo, sarebbe meglio munirsi di una checklist per capire cosa fare praticamente mese per mese.
Gli esperti, da questo punto di vista, sono abbastanza d’accordo: un anno, stabilendo quali attività ultimare mese per mese, può essere la tempistica perfetta per organizzare dei fiori d’arancio coi fiocchi.
Indice
Cosa pianificare a più di anno dal sì
La fase che precede l’organizzazione vera e propria del sì coincide con i giorni immediatamente successivi alla fatidica proposta. Si tratta quindi dei primissimi passi che ciascuna coppia deve compiere avvicinandosi alle nozze.
Pur non esistendo alcuna tabella di marcia che possa essere universalmente considerata come “perfetta” per tutti i futuri sposi, alcune tra le operazioni da ultimare in questo periodo potrebbero essere le seguenti.
- Definite la vostra estetica della cerimonia: iniziate a riflettere sullo stile, su un eventuale tema per il ricevimento e sull’atmosfera più adatta. Chiarite se preferite un evento formale oppure una festa intima e conviviale.
- Gettate le basi dell’organizzazione: create un vero e proprio piano d’azione, oppure servitevi di strumenti di programmazione digitale online per stabilire i vari step.
- Valutate la possibilità di una festa di fidanzamento: non è obbligatorio, ma sempre più coppie scelgono di festeggiare anche la promessa o il fidanzamento.
- Incontrate il parroco: in caso di rito religioso, chiedete un colloquio per verificare la disponibilità, conoscere le modalità della celebrazione e capire quali documenti saranno necessari.
Attività da organizzare 12 mesi prima del matrimonio
Un anno prima del sì, i tempi sono maturi per iniziare a dare una forma concreta alle vostre idee.
- Stabilite le priorità: decidete quali aspetti del matrimonio sono più importanti per voi, quali i dettagli a cui non potete assolutamente rinunciare (stagione, fiori, location) e quali quelli su cui siete disposti a scendere a compromessi.
- Definite il budget: fissate un budget di riferimento che possa coprire tutti i costi, valutando anche un possibile contributo dei genitori.
- Iniziate a stilare la lista degli invitati: stabilite un numero indicativo di ospiti, così da poter visitare le location più adatte.
- Iscrivetevi al corso matrimoniale: solitamente è necessario partecipare ad un numero di incontri per potersi sposare in Chiesa.
Attività da organizzare 11 mesi prima del matrimonio
La cerimonia comincia lentamente a prendere forma.
- Scegliete data e location: confermate il luogo della cerimonia e del ricevimento, insieme alla data delle nozze.
- Selezionate gli invitati: preparate una lista preliminare e iniziate a raccogliere gli indirizzi postali per poter spedire le partecipazioni.
- Scegliete testimoni e damigelle: se desiderate un corteo nuziale, è questo il momento ideale per decidere chi vi accompagnerà all’altare e sosterrà nei momenti più delicati.
Attività da organizzare 10 mesi prima del matrimonio
Gli aspetti pratici sono quelli più rilevanti in questo specifico momento.
- Iniziate a comporre il vostro look: cercate l’abito da sposa/ sposo e gli eventuali cambi. Muovendovi con anticipo, avrete il tempo necessario per prove e modifiche.
- Organizzate i trasporti: prenotate l’auto degli sposi ed eventuali navette dedicate agli ospiti.
Attività da organizzare 9 mesi prima del matrimonio
Mancano nove mesi al sì: cominciate a rifinire i dettagli.
- Scegliete i Save the Date: selezionate il modello e il font preferito, così da poterli inviare con anticipo e assicurarvi che gli ospiti si tengano liberi.
- Scegliete la musica: decidete se preferite una band dal vivo oppure un DJ e iniziate ad effettuare dei colloqui con gli artisti.
Attività da organizzare 8 mesi prima del matrimonio
L’organizzazione entra finalmente nel vivo.
- Create il sito web del matrimonio: sarà il punto di riferimento in cui gli invitati potranno trovare tutte le informazioni utili sull’evento.
- Aprite la lista nozze: è consigliabile renderla disponibile con largo anticipo, così che gli ospiti possano consultarla se intenzionati a comprare un regalo.
- Spedite i Save the Date: inviateli in tempo utile affinché gli invitati possano segnare la data sul calendario.
Attività da organizzare 7 mesi prima del matrimonio
Il sì comincia ad avvicinarsi e anche le operazioni diventano più complesse.
- Scegliete gli abiti del corteo nuziale: concedete a testimoni, damigelle e altri partecipanti tutto il tempo necessario per ordinare gli abiti ed effettuare eventuali modifiche sartoriali. Se preferite, accompagnateli voi a scegliere l’outfit o decidete un colore di riferimento.
- Confermate fiorista, catering e fotografi: a questo punto dell’organizzazione, è importante che abbiate prenotato tutti i fornitori più importanti e stabilito i dettagli con ciascuno.
Attività da organizzare 6 mesi prima del matrimonio
Mancano ufficialmente sei mesi al grande giorno. È il momento di concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali dell’organizzazione.
- Prenotate il team per trucco e parrucco: scegliete con cura i professionisti che realizzeranno il vostro look per il matrimonio, e concedetevi anche qualche prova.
- Definite gli inviti: font, colore e materiale della vostra wedding stationery dovranno già essere pronti.
- Scegliete le fedi nuziali: acquistate gli anelli con largo anticipo per avere il tempo necessario a eventuali incisioni o modifiche della misura.
- Avviate la pratica matrimoniale religiosa: il parroco deve raccogliere la documentazione e preparare il processetto matrimoniale (l’istruttoria prevista dalla Chiesa).
Attività da organizzare 5 mesi prima del matrimonio
L’organizzazione entra sempre più nel vivo. Niente panico!
- Definite il menù: lavorate insieme al catering per scegliere portate, stile del servizio e proposte gastronomiche. Non dimenticate opzioni per vegani ed intolleranti.
- Scegliete il celebrante: se avete optato per un rito simbolico, decidete chi officerà la cerimonia, così da avere tutto il tempo per prepararla insieme.
Attività da organizzare 4 mesi prima del matrimonio
Mancano quattro mesi alle nozze: è il momento di curare tutti quei dettagli che renderanno il matrimonio davvero personale.
- Scegliete la colonna sonora: decidete il brano del primo ballo, le canzoni irrinunciabili e quelle che preferite evitare durante il ricevimento.
- Pensate ai dettagli personalizzati: acquistate il guestbook, il cuscino per le fedi, il photobooth ed altri elementi decorativi.
- Stampate il materiale cartaceo: libretti della cerimonia, programmi della giornata e biglietti di ringraziamento devono essere pronti entro questa data.
Attività da organizzare 3 mesi prima del matrimonio
Il traguardo si avvicina. Mancano solo tre mesi e la checklist entra nella fase finale.
- Acquistate i regali di ringraziamento: scegliete un pensiero per testimoni, damigelle, familiari, celebrante e tutte le persone che hanno avuto un ruolo speciale nell’organizzazione.
- Effettuate la prova trucco e acconciatura: definite il vostro beauty look e sperimentate diverse opzioni.
- Spedite gli inviti: preparate le buste, applicate i francobolli e inviate le partecipazioni. Se avete optato per l’invito digitale, sarà sufficiente un’email.
- Incontrate il parroco per stabilire i dettagli della cerimonia: preghiere, scelta di letture e canti vanno fissate in questo momento.
Attività da organizzare 2 mesi prima del matrimonio
Lo sforzo maggiore è ormai fatto: restano da curare i dettagli.
- Concludete le modifiche agli abiti: effettuate le ultime prove dell’abito da sposa, dello sposo e degli eventuali secondi abiti.
- Partecipate all’addio al nubilato o al celibato: due mesi prima rappresentano il momento ideale per rilassarsi.
- Iniziate a scrivere le promesse nuziali: annotate idee, ricordi e una prima struttura del testo.
Attività da completare 1 mese prima del matrimonio
È iniziato il conto alla rovescia finale. L’ultimo mese può essere intenso, quindi cercate di prendervi cura anche di voi stessi oltre che della lunga lista di impegni.
- Ottenete tutti i documenti necessari per il matrimonio: assicuratevi che l’iter burocratico sia completato.
- Definite il tableau de mariage: assegnate i posti a sedere in base alle conferme ricevute.
- Ricontrollate gli abiti del corteo nuziale: verificate che tutto sia pronto per il grande giorno.
A questo punto, tutto dovrebbe essere pronto. Non vi resta altro da fare che rilassarvi in attesa del grande giorno.