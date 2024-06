Come scegliere una data di matrimonio perfetta secondo l’astrologia

Fonte: iStock Astrologia e nozze

Utilizzare l’astrologia per scegliere la data del proprio matrimonio può rivelarsi una scelta molto saggia. Affidarsi alle stelle potrebbe infatti aiutare l’unione a crescere più forte e sana, oltre che baciata dalla buona sorte. Rilevante da questo punto di vista è la carta natale di ciascuno di noi: i pianeti e il loro posizionamento in essa hanno un grande impatto sulle nostre vite, e possono anche indicare il tipo di energie che investiranno il nostro sì.

Allineare quindi il giorno dei fiori d’arancio con posizioni ed aspetti favorevoli degli astri può essere un buon modo per amplificare amore, armonia e prosperità di un’unione. Cercate la data perfetta per il vostro grande giorno? Ecco come sceglierla in base all’astrologia.

Quali case astrologiche sono importanti per la data del matrimonio

Prima di selezionare la data per il proprio matrimonio, è importante conoscere il proprio tema natale. Tra le tecniche astrologiche più utilizzate c’è infatti lo studio dei Transiti, ossia l’analisi della posizione dei pianeti nel giorno prescelto in relazione alla posizione di questi ultimi e delle case astrologiche al momento della nostra nascita.

In astrologia, infatti, esistono dodici case zodiacali, e ciascuna di esse rappresenta un’area particolare della nostra vita. Per questo motivo, alcune potrebbero fornire preziosi indizi sui punti di forza e debolezze di un’unione. Ecco quali sono più importanti per scegliere la data del sì.

Prima casa : personalità, percezione del sé e aspetto fisico. I pianeti che occupano questa casa nel giorno del matrimonio possono indicare molti aspetti, dall’espressione sul volto dello sposo nel vedere la futura moglie all’altare, fino agli outfit della coppia.

personalità, percezione del sé e aspetto fisico. I pianeti che occupano questa casa nel giorno del matrimonio possono indicare molti aspetti, dall’espressione sul volto dello sposo nel vedere la futura moglie all’altare, fino agli Seconda casa: finanze, beni materiali, valori, sicurezza di sé e senso di stabilità. I pianeti in quest’area possono descrivere le dinamiche dei rituali pre-matrimoniali , come la scelta delle damigelle. Anche accessori di lusso ed arrangiamenti floreali potrebbero cadere in questa casa.

finanze, beni materiali, valori, sicurezza di sé e senso di stabilità. I pianeti in quest’area possono descrivere le dinamiche dei , come la scelta delle damigelle. Anche accessori di lusso ed arrangiamenti floreali potrebbero cadere in questa casa. Quarta casa (Imum Coeli): casa, famiglia, radici e primi anni dell’infanzia. I posizionamenti di questa casa possono descrivere le dinamiche familiari della coppia o la scelta della location. Posta in rilevanza, potrebbe ad esempio indicare una coppia che decida di scambiare i voti nel proprio cortile domestico.

casa, famiglia, radici e primi anni dell’infanzia. I posizionamenti di questa casa possono descrivere le dinamiche familiari della coppia o la scelta della location. Posta in rilevanza, potrebbe ad esempio indicare una coppia che decida di scambiare i voti nel proprio cortile domestico. Quinta casa: creatività, hobbies, figli, vita sentimentale, progetti e espressione del sé. L’autenticità degli sposi risplende in quest’area del tema natale. Può descrivere le d ecorazioni nuziali e l’intrattenimento durante la cerimonia, che si tratti di live performance o delle scelte musicali del dj.

creatività, hobbies, figli, vita sentimentale, progetti e espressione del sé. L’autenticità degli sposi risplende in quest’area del tema natale. Può descrivere le d e l’intrattenimento durante la cerimonia, che si tratti di live performance o delle scelte musicali del dj. Sesta casa: salute, routine quotidiana e rito. I pianeti in transito in quest’area della carta natale possono influenzare l’organizzazione logistica del sì e la pianificazione dell’allestimento. Le influenze planetarie qui possono anche includere la descrizione dei menù.

salute, routine quotidiana e rito. I pianeti in transito in quest’area della carta natale possono influenzare l’organizzazione logistica del sì e la dell’allestimento. Le influenze planetarie qui possono anche includere la descrizione dei menù. Settima casa: impegno, partnerships, matrimonio e persone importanti. I pianeti che transitano in questa casa sono fondamentali per un matrimonio di successo. Queste influenze planetarie indicano le qualità e le dinamiche della relazione e, fattore ancor più importante, l’energia che la accompagna.

impegno, partnerships, matrimonio e persone importanti. I pianeti che transitano in questa casa sono fondamentali per un matrimonio di successo. Queste influenze planetarie indicano le qualità e le e, fattore ancor più importante, l’energia che la accompagna. Decima casa(Medio Cielo): carriera, eredità, reputazione e senso di autorità. I pianeti che occupano la decima casa possono influenzare tutto, dalla vostra reputazione di coppia alla percezione pubblica della cerimonia. Lo stesso discorso si applica all ’annuncio delle nozze e alle reazioni sui social.

carriera, eredità, reputazione e senso di autorità. I pianeti che occupano la decima casa possono influenzare tutto, dalla vostra reputazione di coppia alla percezione pubblica della cerimonia. Lo stesso discorso si applica all e alle reazioni sui social. Undicesima casa: amicizia, rapporti con la comunità e futuri ideali. Dei buoni piazzamenti nell’undicesima casa nel giorno del sì possono indicare la lista degli ospiti e i parenti che decidano di fare discorsi durante il ricevimento.

Quali transiti planetari sono i più importanti quando si organizza un matrimonio?

Le posizioni dei pianeti nel momento del matrimonio sono incredibilmente importanti, poiché influenzano l’energia e le dinamiche che accompagnano a cerimonia. Ma quali sono quelli favorevoli?

Il Sole

Il Sole può influenzare energia, visibilità e atmosfera del grande giorno. Il suo transito in determinati segni può illuminare diversi aspetti del matrimonio, dall’atmosfera generale alle attività e ai temi nuziali.

Transiti favorevoli: Sole in Leone, Sole in Toro, Sole in Bilancia, Sole in Capricorno.

Transiti favorevoli nelle case: quarta, quinta, settima, decima.

La Luna

La luna può influenzare emozioni, famiglia, umore e in generale la riuscita del matrimonio. Tutto, dalla fase lunare al suo piazzamento zodiacale, può determinare il tono emotivo dei fiori d’arancio e le interazioni tra sposi ed ospiti. E’ meglio sposarsi durante una fase di luna nuova, poiché è il simbolo per eccellenza dei nuovi inizi, ma anche la luna piena può rappresentare una buona scelta.

Transiti favorevoli: Luna in Toro, Luna in Cancro, Luna in Leone.

Transiti favorevoli nelle case: seconda, quarta, quinta, settima.

Mercurio

Mercurio può determinare comunicazione, logistica e trasporti legati al giorno del sì. Il suo transito può anche rappresentare scambio dei voti, discorsi e interazioni tra voi e i vostri cari.

Transiti favorevoli: Mercurio in Gemelli, Mercurio in Vergine.

Transiti nelle case favorevoli: terza, sesta e settima.

Venere

Venere è associata a bellezza, armonia, matrimonio e relazioni. Il pianeta dell’amore è essenziale quando si considera il fondamento di un’unione e l’atmosfera romantica del sì. Controllate quindi i suoi aspetti e piazzamenti per non rischiare di sbagliare.

Transiti favorevoli: Venere in Toro, Venere in Bilancia, Venere in Pesci.

Transiti favorevoli nelle case: prima, seconda, quinta e settima.

Giove

Giove è il pianeta dell’abbondanza, della fiducia e dell’opportunità. Il suo transito può portare ottimismo e prosperità alle vostre nozze, e i suoi aspetti possono determinare i vostri piani per il futuro.

Transiti favorevoli: quando il suo transito corrisponde al vostro segno zodiacale.

Transiti favorevoli nelle case: settima e nona.

A prescindere dal tema natale di ciascuno di noi, ci sono alcune date che per diversi aspetti possono rivelarsi un’ottima scelta per il sì.