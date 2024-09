Earlymoon, cos’è e come organizzarne una

Fonte: 123RF Una coppa di sposi in vacanza

Quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio si finisce spesso per trascurare l’aspetto più importante: il legame con il proprio partner. Tra la ricerca di ristoranti, abiti e bomboniere, anche le unioni più solide potrebbero essere messe a dura prova, e per questo motivo sempre più coppie decidono di ritagliarsi qualche momento di relax prima del fatidico sì. In poche parole, ricorrono ad una luna di miele anticipata.

Oltreoceano le chiamano “earlymoon“, e corrispondono a trasferte e fughe romantiche per poter ricaricare le batterie in vista dei fiori d’arancio. Che si tratti di un’isola tropicale, di una malinconica città europea o di un ritiro in campagna, un viaggetto pre-nuziale vi assicurerà di arrivare mentalmente e fisicamente pronti al “sì”. Curiosi di scoprire tutto sulle earlymoon? Lasciatevi ispirare da questa guida.

Che cos’è una earlymoon

Una “earlymoon” è una luna di miele anticipata che permette ai futuri sposi di fermarsi per qualche giorno prima dei fiori d’arancio. Spesso, infatti, organizzando un matrimonio, le coppie si lasciano totalmente assorbire da problemi di ordine economico e logistico, mettendo in secondo piano il loro rapporto. Una fuga romantica, quindi, rappresenta la soluzione perfetta per focalizzarsi su se stessi e mettere l’amore per la propria dolce metà al primo posto.

L’insolita tradizione ha origini piuttosto recenti: nel 2017 Pippa Middleton e James Matthews decisero di partire per l’isola di St. Barts con qualche giorno di anticipo rispetto alle loro nozze a Londra. Da allora, sempre più coppie hanno deciso di concedersi una piccola vacanza per ricaricarsi e godersi del tempo di qualità prima del matrimonio. Si tratta quindi di una sorta di festa anticipata, che ha il merito di salvare le coppie dall’immancabile stress che accompagna le cerimonie importanti.

Le modalità e le destinazioni della earlymoon variano chiaramente a seconda delle esigenze degli sposi: saranno loro a scegliere la durata del viaggio e le meta del sì. Ma, a prescindere dagli aspetti organizzativi, è importante che il fine ultimo di questa luna di miele anticipata sia quello di rafforzare l’unione della coppia e permettere ai futuri coniugi di fermarsi a respirare per qualche giorno in vista del fatidico sì.

Quando partire per una luna di miele anticipata

Poiché l’obiettivo finale della earlymoon è quello di rilassarsi il più possibile, è consigliabile prenotare il viaggio dopo aver completato gran parte dei preparativi pre-matrimoniali. Scegliete quindi un week-end in cui possiate mettere in pausa il lavoro e l’organizzazione nuziale, e godetevi qualche giorno di tranquillità.

Solitamente i dettagli più importanti, come la scelta del ristorante, dell’abito e l’invio delle partecipazioni, sono ultimati almeno 5-6 mesi prima dei fiori d’arancio: potrebbe quindi essere questa la finestra temporale perfetta per pianificare la tanto agognata luna di miele. Gli esperti consigliano, ad ogni modo, di non prenotarla con troppo anticipo rispetto al sì, rischiando così che perda la sua “natura” più autentica.

Se tuttavia avete pensato di organizzare un destination wedding vi basterà partire con qualche giorno di anticipo rispetto agli ospiti verso la location da voi scelta. Questa soluzione potrebbe rivelarsi ancora più adatta se avete selezionato un resort per il vostro sì: non dovrete far altro che contattare la struttura e annunciare la vostra permanenza per un periodo leggermente più lungo del previsto. Attenzione, però, a non lasciarvi sopraffare dall’ansia: cercate di non interferire con l’allestimento della location, ma limitatevi a godere a pieno della vostra mini-vacanza.

Consigli per una luna di miele anticipata

Quando si progetta una luna di miele anticipata, l’obiettivo principale è che la coppia riesca a ritagliarsi qualche momento per sé, “staccando la spina” da tutto ciò che la circonda. Per questo motivo è importante che la scelta ricada su una location rilassante e su attività che non richiedano un eccessivo sforzo organizzativo. Valutate quindi la possibilità di una meta in cui sia possibile “isolarsi” per qualche giorno e concentrarsi unicamente sul proprio partner, senza interferenze di alcun tipo.

Non è da sottovalutare il fattore budget. Se non avete una grande somma a vostra disposizione, nulla vi vieta di scegliere una destinazione più vicina, o limitare l’esperienza ad una sola notte di pernottamento. Puntare su un resort o su un hotel che conoscete bene e concedervi anche soltanto una cena romantica in due, potrebbe sortire un effetto più che positivo in vista di settimane particolarmente stressanti.

Idee per organizzare una earlymoon

Nell’organizzare una luna di miele anticipata, è ovviamente consigliabile che l’esperienza rifletta i gusti e le passioni della coppia. Alcuni potrebbero preferire una fuga di un week-end in un luogo particolarmente caro; altri potrebbero invece sentire la necessità di partire per mete inesplorate e vivere insieme il brivido di una nuova avventura.

Esistono tuttavia una serie di opzioni che, in un modo o nell’altro, potrebbero rivelarsi valide anche per le coppie più esigenti.

Una fuga in un resort di lusso

Concedersi qualche giorno all’insegna del lusso è il sogno di molte coppie. Se non avete problemi di budget, quindi, godetevi pure del tempo in un resort a cinque stelle, coccolandovi tra spa, trattamenti di bellezza e cene gourmet. In quanto alla location, potrebbe trattarsi di una ricercata destinazione di mare oppure di un tranquillo rifugio tra le montagne, ideale se avete organizzato il vostro “sì” nella stagione invernale.

Un soggiorno non lontano da casa

Per quanti preferiscano non allontanarsi troppo, c’è sempre la possibilità di prenotare un hotel nella propria regione d’origine. In questo modo, non si rischierà di spendere cifre troppo alte, e allo stesso tempo si riuscirà a “staccare” la spina per qualche giorno di relax.

Un ritiro all’insegna del benessere

Una spa è la scelta perfetta per ricaricare corpo e mente particolarmente stressati dai preparativi nuziali. Yoga, meditazione, cucina salutare e massaggi vi aiuteranno ad arrivare in splendida forma al vostro sì.

Un’avventura in un parco di divertimento

Probabilmente sono la scelta più gettonata per addii al nubilato e al celibato, ma i parchi tematici potrebbero essere una valida alternativa di earlymoon per le coppie più avventurose. Se la vostra storia d’amore è stata da sempre caratterizzata da divertimento e un pizzico di follia, regalarvi qualche giorno tra giostre e pittoresche scenografie potrebbe essere un’idea vincente.