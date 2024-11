Endless Wedding, la tendenza 2025 è far durare più giorni il matrimonio

Fonte: iStock Una coppia di sposi

I matrimoni nel 2025? Saranno a dir poco “rivoluzionari”: preparatevi a festeggiamenti che possono durare fino a tre giorni, menù ispirati alle feste di piazza e combinazioni audaci di tonalità e colori. Mai come nei prossimi mesi, infatti, i futuri sposi saranno mossi dalla voglia di sperimentare, senza lasciarsi troppo influenzare dalle tradizioni.

Tra i trend più rilevanti del nuovo anno c’è l’endless wedding, ovvero un matrimonio che non si limiti ad una durata giornaliera, ma che abbracci, tra riti e celebrazioni, un periodo più lungo. Siete incuriositi dalla possibilità di fiori d’arancio “senza fine”? Vi spieghiamo come organizzarli.

Endless wedding: il trend nuziale del 2025

I matrimoni del 2025? Saranno all’insegna dell’originalità e dell’audacia, a partire dalla durata. È quanto emerge dallo studio di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide che ha identificato le tendenze nuziali del prossimo anno. Tra location da sogno e colori sgargianti, gli sposi non dovranno limitare i festeggiamenti alle canoniche 24 ore: il trend, infatti, sarà quello dell’endless wedding, una cerimonia distribuita su più capitoli.

I matrimoni del futuro saranno infatti interminabili e lunghissimi, superando le classiche 24 ore. Si consolideranno i cosiddetti Wedding Chapters, assumendo connotazioni inedite: i fiori d’arancio si trasformeranno in eventi maestosi dalla durata monstre che potranno prolungarsi fino a tre o quattro giorni o addirittura, udite udite, essere organizzati in settimane diverse per rendere il ricevimento ancora più memorabile.

Differenti le soluzioni scelte per prolungare in aeternum le nozze: dai brunch pre o post matrimonio, fino all’affitto di una sala cinematografica nella quale assistere alla proiezione in anteprima del video delle nozze. Trionferanno anche i destination weddings e i mini matrimoni che seguiranno la stessa struttura in più capitoli: un primo rinfresco in casa con pochi intimi farà da preludio al party del giorno successivo con un numero maggiore di invitati.

Come organizzare un endless wedding

Le opzioni per organizzare un endless wedding sono molteplici, e le ispirazioni arrivano soprattutto da Oltreoceano. Ma quali sono le formule più gettonate?

Destination wedding

Il destination wedding è una cerimonia celebrata a molti chilometri di distanza dalla residenza dei futuri sposi. Solitamente questi eventi si svolgono su un arco temporale di almeno tre giorni, ed includono una rehearsal dinner di benvenuto, una giornata da destinare al rito vero e proprio con banchetto annesso, ed un evento più informale per salutare gli ospiti prima della partenza. Qualora optiate per questa soluzione, dovrete anche organizzare spostamenti e pernottamento degli invitati, assicurandovi che godano al massimo dell’esperienza.

Brunch di matrimonio

Un brunch post matrimonio è una cerimonia da organizzare il giorno successivo a quello del sì vero e proprio. Si tratta di un pasto a metà strada tra colazione e pranzo, da consumare a metà mattinata, che gli sposi offrono solitamente agli ospiti per garantire loro un po’ di tranquillità dopo i fasti del sì. L’opzione è molto comune soprattutto per le nozze che prevedano nella propria lista degli invitati diverse persone arrivate da lontano per l’evento. A differenza del ricevimento vero e proprio, il post wedding brunch garantisce alle coppie una certa libertà, tanto in fatto di dress code che di scelta del menù e di realizzazione degli inviti.

Elopement wedding con rinfresco

Se siete alla ricerca di una cerimonia che metta al centro di tutto il vostro rapporto, potete scegliere un elopement wedding. Si tratta di una vera e propria fuga romantica, che vede protagonisti assoluti gli sposi e pochissimi invitati. Per questo motivo, potreste decidere di dividere la cerimonia in capitoli: dopo la funzione intima ed esclusiva, potreste scegliere un’altra data per festeggiare anche con amici e parenti, assicurandovi di condividere la gioia con tutte le persone care.

Pre e post party di matrimonio

Se la vostra voglia di festeggiare viene prima di tutto, potete prolungare i festeggiamenti dopo il sì oppure farli iniziare con qualche giorno di anticipo. Il welcome wedding party, ad esempio, viene organizzato spesso il giorno prima del rito per permettere ai rispettivi ospiti di conoscersi al meglio, mentre molti decidono di concedersi una festa in pista da ballo con gli amici più cari al margine del ricevimento,

Gli altri trend del 2025: dalle location alla luna di miele

Gli endless wedding non sono comunque l’unica tendenza per il 2025. Un capitolo molto importante riguarda la location del sì e, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, per quasi 7 coppie su 10 la bellezza del luogo è il motivo principale per scegliere la cornice del sì. I luoghi scelti dalle coppie nei prossimi 12 mesi, quindi, avranno tutte le carte in regola per stupire e incantare: dalle dimore storiche con decorazioni originali e minimaliste alle raffinate sale ricevimenti super luxury, passando per innovative serre di vetro immerse nel verde dall’architettura unica e suggestiva.

Qualora si scelga di organizzare un matrimonio in capitoli, a seconda delle tappe che caratterizzeranno la cerimonia si può anche puntare su qualcosa di ancor più originale, come un teatro o una sala cinematografica: nulla vi vieta, infatti, di allestire una proiezione privata del filmino del matrimonio, oppure di organizzare una festa in piscina come after party.

E la luna di miele? Se negli ultimi due anni l’honeymoon trend più rilevante è stato quello del Revenge Travel (viaggio in posti lontani per “vendicarsi” degli anni del lockdown in cui non era possibile pianificare grandi spostamenti), nel 2025 il viaggio di nozze, pur conservando la sua essenza, si apre a nuove frontiere per adattarsi sempre più alle esigenze delle coppie. La parola d’ordine, in tal senso, sembra essere “condivisione”: oltre al classico viaggio in famiglia, esistono anche una Buddy Moon, una honeymoon alternativa con gli amici più cari prima o dopo il matrimonio, ed una Mega Moon, un viaggio lunghissimo in posti lontani ed esotici. Cercate qualcosa di ancor più originale? Attenzione alla Re-Do Moon, una luna di miele per festeggiare l’anniversario di nozze: la perfetta ciliegina sulla torta per un wedding che più endless non si può.