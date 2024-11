Wedding chapters, cos’è e come organizzarne uno

I "wedding chapters" sono matrimoni composti da più eventi celebrativi, i cui festeggiamenti si protraggono per giorni: ecco come organizzarne uno

Fonte: iStock Una coppia di sposi impegnata nei festeggiamenti

Matrimoni di 24 ore? No grazie. Sempre più sposi scelgono infatti di prolungare i propri fiori d’arancio per più giorni, optando, in poche parole, per dei wedding chapters. Si tratta di eventi nuziali suddivisi in diverse fasi, pensati per godersi al massimo ogni singolo momento delle celebrazioni.

A scegliere questa formula sono soprattutto i giovanissimi, ispirati dalle tendenze d’Oltreoceano rese celebri da serie tv e social. Ma cos’è esattamente un wedding chapters? E come si organizza? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Cosa sono i wedding chapters

Come suggerisce il nome, i wedding chapters sono dei “matrimoni a capitoli”, ovvero delle cerimonie divise in più fasi. Le nozze di questo tipo non si limitano infatti al canonico rito, ma prevedono festeggiamenti che si protraggono per almeno tre giorni nel corso della stessa settimana. Una formula ideale per chi è alla ricerca di un evento in grande stile, e vuole affiancare ai momenti più formali previsti dalla tradizione, delle parentesi più distese e gioviali.

Wedding chapters fa spesso rima con destination wedding, ovvero matrimoni celebrati a molti km di distanza dalla residenza degli sposi. Poichè in questo caso il rito viene organizzato in una destinazione scelta dei festeggiati, questi ultimi decidono spesso di allestire anche degli eventi prima e dopo il rito nuziale, così da regalare ai propri invitati un’esperienza indimenticabile a 360 gradi. Sono sempre gli sposi a farsi carico dei trasporti e del pernottamento degli ospiti, optando quindi per delle strutture che possano rispondere a tutte le esigenze del caso.

I matrimoni a capitoli sono la scelta ideale anche per le cerimonie in cui molti invitati arrivino dall’estero o comunque da un’altra regione rispetto a quella del sì. Per rendere il soggiorno di amici e parenti più piacevole, gli sposi potrebbero organizzare cene di benvenuto, aperitivi e brunch nelle ore immediatamente precedenti o successive alla funzione civile. Infine, possono optare per un wedding chapters le coppie che siano alla ricerca di un ricevimento nuziale con pochissimi intimi, riservando invece pre ed after party ad un numero di ospiti decisamente più elevato.

Come sono organizzati i wedding chapters

I wedding chapters sono spesso caratterizzati da un ricevimento nuziale vero e proprio, come prevede la tradizione, e da una serie di eventi prima e dopo il sì. Non esistono delle regole precise a tal proposito, ma si possono comunque identificare delle soluzioni più gettonate rispetto ad altre.

Gli eventi pre-nuziali

Nei giorni che precedono il sì, gli sposi possono decidere di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme, regalandosi una romantica cena oppure una mini fuga in due. Molti, tuttavia, preferiscono condividere con i propri amici e parenti più cari le ultime ore da fidanzati, organizzando una rehearsal dinner, ovvero una cena intima e informale. Questo evento può essere allestito in un ristorante oppure nella dimora di uno dei due festeggiati, ma è in ogni caso caratterizzato da un’atmosfera conviviale e festosa.

Un’altra alternativa di successo è rappresentata dai welcome party di matrimonio, ovvero degli happy hour per dare il benvenuto agli invitati di un destination wedding oppure a quanti siano arrivati da lontano per prendere parte ai festeggiamenti. Rispetto ad una cena, si tratta di una soluzione più “frizzante”, in cui divertimento e musica ricoprono un ruolo fondamentale.

Il giorno del matrimonio

Nel giorno del rito, come vuole la tradizione, gli sposi dedicheranno parte della giornata alla funzione (religiosa o civile che sia) ed un’altra al banchetto di nozze. A seconda della soluzione prescelta dai due festeggiati, si può trattare di un pranzo o di una cena, che vedranno comunque coinvolti tutti gli invitati e le famiglie degli sposi.

Gli eventi dopo il sì

Se il rito nuziale è tradizionalmente formale e fedele all’etichetta, l‘after party di matrimonio è decisamente all’insegna del divertimento. Molti sposi scelgono di trattenersi al margine della cerimonia in compagnia degli amici più cari, con cui scatenarsi in pista da ballo. In alcuni casi, possono decidere anche di cambiare location, abbandonando ristoranti e tenute in favore di bar, club e pub.

Molto gettonato è anche il brunch post matrimonio. Si tratta di un evento tranquillo e rilassante da allestire nella mattinata successiva al matrimonio: tra cibo e chiacchiere, a metà strada tra colazione e pranzo, gli sposi potranno salutare amici e parenti, raccogliendo le loro impressioni sulla cerimonia nuziale.

Come organizzare un matrimonio in capitoli

Per organizzare un wedding chapters, è importante che gli sposi provvedano ad una sistemazione per gli ospiti coinvolti. Quanti siano intenzionati ad allestire un matrimonio di questo tipo, quindi, dovrebbero scegliere strutture complete, pensate per ospitare eventi anche molti diversi tra di loro. Potrebbe ad esempio trattarsi di un resort, in cui organizzare uno spa retreat prima del sì; di un agriturismo immerso nel verde, oppure di un hotel con piscina qualora si voglia optare per un pool after party dopo il rito.

Prima di procedere con l’allestimento vero e proprio, è comunque fondamentale stabilire un budget di riferimento: mai come in questo caso, essendo gli eventi in programma più di uno, il rischio di spese impreviste è molto alto. Valutate inoltre la possibilità di affidarvi a dei professionisti del settore: se avete pensato ad una festa in grande stile, in cui tutti gli eventi siano caratterizzati da un tema specifico e decorazioni ad hoc, un wedding planner o un wedding concierge potrebbero decisamente rivelarsi una carta vincente. Oltre a conoscere molto bene tendenze e stili, potrebbero aiutarvi anche nella scelta di una location che risponda a tutti i requisiti da voi richiesti e nella ricerca di fotografi e fioristi.

Infine, stilate con particolare attenzione la lista degli invitati: in un wedding chapters, infatti, potreste decidere di destinare ad amici e parenti più cari la partecipazione al banchetto nuziale o ad un eventuale evento pre-matrimoniale, allargando invece a conoscenti e colleghi l’invito per un brindisi o un after party. Il consiglio è quindi quello di pensare ad inviti e partecipazioni differenti per ciascuno dei vostri “capitoli matrimoniali”: in questo modo, riuscirete a sfruttare al meglio le potenzialità di questo tipo di cerimonia.