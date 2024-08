Addio al nubilato e al celibato: idee per organizzarli insieme

Perché optare per due feste separate quando si può realizzare un party unico di addio al celibato e al nubilato? Ecco alcune idee per allestirne uno

Fonte: 123RF Una festa di addio al celibato e al nubilato

Organizzare insieme le rispettive feste di addio al celibato e al nubilato ha molti vantaggi per i futuri sposi. Che si tratti di un evento casalingo o di un viaggio vero e proprio, un party unico vi permetterà di avere intorno tutti gli amici e parenti senza distinzione di genere.

I futuri coniugi che decideranno di venire meno ai tradizionali party pre-matrimoniali separati, risparmieranno in termini economici e logistici. Ma come si possono organizzare insieme un addio al nubilato e al celibato? Ecco qualche consiglio per voi.

Cos’è una festa unica di addio al nubilato e al celibato

Una festa unica di addio al nubilato e al celibato è un evento che coinvolge i due futuri sposi e i rispettivi amici. A differenza di quanto presuppone la tradizione, quindi, lo sposo e la sposa non si concederanno dei party separati con invitati dello stesso sesso, ma opteranno per una festa unica, più inclusiva anche per le persone queer e non binarie.

In quanto alle modalità di organizzazione, proprio come per le versioni tradizionali, sono molteplici: a seconda della personalità dei festeggiati, si potrà optare per un party in discoteca o per una tranquilla cena. Ma nulla vieta di mettersi alla prova anche con eventi insoliti ed originali, come suggeriscono i wedding trend dell’anno.

Perché organizzare insieme festa di addio al nubilato e al celibato

Organizzare una festa di addio al nubilato o al celibato con i propri amici è un modo unico e divertente per salutare la propria vita pre-matrimoniale. Concedersi qualche ora separati dalla dolce metà ha tutto il sapore di un congedo in grande stile, ma non è detto che pensare ad un’unica festa per i due futuri sposi sia un’idea del tutto sbagliata. I vantaggi, infatti, sono davvero molti.

In primis, i rispettivi amici potranno conoscersi meglio, e se ne avete in comune non dovrete correre il rischio di fare alcun tipo di selezione. In questo modo, tutti potranno celebrarvi, senza il rischio di dover scegliere tra uno dei due festeggiati. Allo stesso tempo, un evento di questo tipo si rivelerà l’occasione perfetta per l’inizio di nuove amicizie e conoscenze in vista del grande giorno.

Un secondo vantaggio è di tipo economico. Creando un’unica festa, voi e il vostro partner risparmierete in termini di trasporti ed eventuali pernottamenti se avete organizzato un viaggio verso un’altra destinazione: esistono infatti tariffe molto convenienti per i gruppi, che potrebbero quindi essere sfruttate in questo modo. Per quanto gli addii al nubilato e al celibato siano sicuramente meno dispendiosi di un matrimonio, non vuol dire che non dobbiate discutere di un eventuale budget con il vostro partner: è infatti sempre consigliato fissare una cifra da non superare.

Idee per una festa unica di addio al nubilato e al celibato

Le idee per realizzare un unico party di addio al nubilato e al celibato sono molte, e si adattano ai diversi tipi di personalità dei futuri sposi. Da una semplice serata a base di giochi ad un weekend fuori porta, ecco qualche idea.

Organizzare una serata di giochi da tavolo

Se non siete amanti di club e discoteche, potrete ripiegare su alternative più tranquille e casalinghe. Tra le più diffuse c’è la serata a base di giochi da tavolo. Si tratta di un’opzione particolarmente adatta alle serate invernali, durante le quali ci si lascia spesso sopraffare dalla pigrizia, e che vi permetterà di contenere decisamente le spese.

Potete sfidare i vostri amici a Cluedo o Monopoli, ma anche Trivial Pursuit potrebbe regalarvi molte emozioni. Create una playlist musicale che possa mettere tutti d‘accordo, e provvedete anche a snack e bevande variegate. Un piccolo dettaglio che farà la differenza? Un packaging personalizzato ad hoc.

Organizzare una cena a tema o un barbecue

Un ottimo modo per coinvolgere tutti gli invitati mantenendo l’ambiente rilassato è quello di organizzare una cena casalinga. Se avete intenzione di allestire il banchetto nella vostra abitazione, potete rivolgervi ad uno chef privato: con lui, potete decidere il menù perfetto per la serata, e pensare anche a qualche ricetta particolare che possa lasciare i vostri ospiti senza parole.

Se avete a disposizione un ampio spazio all’aperto e le temperature lo permettono, potete puntare invece su un barbecue. A mettersi alla prova con la brace saranno proprio gli invitati, che in questo modo avranno la possibilità di socializzare e conoscersi meglio. Non dimenticate, in ogni caso, anche delle alternative vegetariane o vegane per accontentare tutti i palati.

Noleggiare un autobus o una barca

Un’usanza particolarmente diffusa all’estero ma che sta prendendo piede anche in Italia prevede il noleggio di un autobus per il vostro party pre-matrimoniale. Potete sceglierne anche uno a due piani, così da assicurarvi il massimo della capienza. Il mezzo di trasporto prescelto può sia diventare la sede principale della festa, con musica e drink a bordo, sia condurre il gruppo verso un’altra destinazione o in un percorso itinerante fatto di più tappe.

Se avete la fortuna di vivere in un Paese caldo, potete anche optare per una più lussuosa barca: in questo caso, assicuratevi che nessuno degli invitati soffra di mal di mare, e che tutti trovino a bordo un welcome kit con tutto il necessario per godersi al massimo l’esperienza. In quanto alla durata dell’evento, può andare da alcune ore ad un’intera giornata a seconda del vostro budget e delle necessità delle parti coinvolte. In ogni caso, si tratta di una scelta perfetta per riunire tutti gli amici e festeggiare in grande stile in attesa del grande giorno.

Una gita in un parco divertimenti

Anche organizzare un’escursione in un parco di divertimenti per il vostro addio al nubilato e celibato potrebbe rivelarsi una splendida idea. Ne esistono diversi sia in Italia che in Europa, e tutti promettono di far rivivere ai vostri amici e conoscenti gli anni spensierati dell’infanzia.

A seconda della vicinanza, potete optare per una trasferta in giornata oppure per un viaggio di più giorni, scomponendo la compagnia in gruppi più piccoli a seconda delle attrazioni che ciascuno preferisca. In quanto al budget, potrebbe essere leggermente più alto rispetto alle altre soluzioni proposte, ma molte strutture mettono a disposizione degli sconti comitiva piuttosto importanti.