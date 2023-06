Giochi e scherzi per l’addio al nubilato: idee originali e mai volgari

Fonte: Shutterstock

I giochi da fare all’addio al nubilato rappresentano un ottimo modo per divertirsi e per rafforzare il legame tra amiche. Una volta scelte le persone che ne prenderanno parte, la location ed il cibo, l’animazione non dovrebbe mancare. Per i giochi e gli scherzi per l’addio al nubilato si può dare via libera a tutte le proprie idee originali e creative.

Naturalmente, ogni gioco, scherzo o penitenza dovrà essere sano e rispettare il carattere e i gusti della sposa, oltre che il luogo in cui si andrà a svolgere. Di seguito, vedremo qualche idea, cercando di capire meglio anche in cosa consiste l’addio al nubilato e perché sottoporre la sposa a divertenti piccole scherzi e penitenze.

Che giochi si fanno all’addio al nubilato e perché

L’addio al nubilato è una tradizione festosa che viene organizzata in onore della sposa prima del suo matrimonio. Rappresenta il corrispettivo tutto al femminile dell’addio al celibato maschile. Benché sia una tradizione nata negli anni ‘60, soprattutto all’estero, l’addio al nubilato ha preso piede a partire dagli anni ‘90. Esso costituisce un evento in cui le amiche più strette, le damigelle d’onore e altre persone vicine alla sposa si riuniscono per celebrare l’ultima fase della sua vita da single. In passato, infatti, veniva organizzato (proprio come per l’addio al celibato) l’ultimo giorno da single (o l’ultima uscita in compagnia da donna non sposata) della futura sposina.

Solitamente, l’addio al nubilato viene organizzato come una festa, un’uscita o un viaggio speciale, in cui si svolgono diverse attività divertenti e si creano ricordi memorabili. Questo evento può essere organizzato in vari modi, a seconda dei gusti e delle preferenze della sposa. L’obiettivo principale dell’addio al nubilato è quello di divertirsi e fare in modo che la sposa si rilassi e goda del tempo trascorso con le sue amiche più care, senza pensare allo stress dei preparativi.

Alcune spose preferiscono trascorrere un evento tranquillo e rilassante, ad esempio in un centro benessere oppure in un ristorante elegante. Altre, invece, non vogliono rinunciare a qualcosa di più vivace e avventuroso, ad esempio, una festa in discoteca, un weekend avventuroso oppure un viaggio all’estero.

Durante l’addio al nubilato si possono organizzare dei giochi, delle attività tematiche e delle sfide che, se non superate, comportano il pagamento di alcune penitenze, tra la gioia e l’ilarità generale. L’importante è che l’addio al nubilato rifletta la personalità e i desideri della sposa, creando un’esperienza indimenticabile per lei e le sue amiche più care.

Cosa far fare alla sposa all’addio al nubilato: idee di gioco

Durante l’addio al nubilato, ci sono molte attività divertenti e speciali che la sposa può fare. A seconda della location prescelta, l’unico limite per i giochi da fare all’addio al nubilato è rappresentato dalla fantasia delle amiche della sposa e alle inclinazioni di quest’ultima. Naturalmente, anche la location potrebbe influenzare molto la scelta dei giochi. Questo perché, ad esempio, non si può pretendere di fare degli scherzi di addio al nubilato molto audaci e rumorosi, in un ristorante elegante e ben frequentato. Si rischierebbe di sfociare nel ridicolo e nel disagio non solo dei presenti ma anche della stessa festeggiata.

Organizzare giochi divertenti e interattivi per coinvolgere la sposa e tutte le partecipanti è comunque una buona idea. In questo modo, la sposa potrà rilassarsi e l’atmosfera potrebbe iniziare a diventare leggera e spensierata.

Tra i giochi preferiti (e più tranquilli) si può sottoporre alla sposa un quiz sulle sue conoscenze sul futuro marito o sul tema matrimonio, ad esempio. Viceversa, anche la sposa potrebbe interrogare le sue amiche con una serie di domande che la riguardano. Le partecipanti dovranno indovinare le risposte corrette. Chi risponde correttamente il maggior numero di domande vince.

Un altro gioco tranquillo, adatto anche ad un contesto in cui si deve rimanere sedute ad un tavolo, è rappresentato dal gioco delle coppie famose. In questo gioco, si dovrà preparare una lista di coppie famose e mescolare i nomi dei compagni e delle compagne. La sposa (insieme alle altre partecipanti) dovranno indovinare correttamente a quale marito o moglie appartiene ogni nome. Chi indovina il maggior numero di coppie vince.

Il gioco delle parole vietate, invece, prevede la scelta di alcune parole o frasi comuni che non possono essere pronunciate durante la festa. Ad esempio, si potrebbe vietare di dire il nome dello sposo o di pronunciare la parola matrimonio. Chi dovesse infrangere il divieto dovrà pagare una penitenza o sottoporsi ad una sfida divertente.

Laddove si avesse a disposizione più tempo e spazio, ci si può cimentare in giochi più articolati che necessitano una preparazione maggiore. Tra questi c’è la sfilata di moda. Bisognerà dividere le partecipanti in squadre. Ad ogni squadra dovrà essere dato del materiale creativo come carta da regalo, nastro adesivo e fogli di alluminio. Ogni squadra dovrà creare un abito da sposa per uno dei membri del gruppo utilizzando solo questi materiali. Poi, la sposa farà una sfilata di moda e sceglierà il miglior abito.

Non mancano i classici giochi di abilità come un torneo di beer pong, una gara di limbo o di karaoke. Sarà divertente vedere chi si aggiudicherà il titolo di campionessa.

Caccia al tesoro addio al nubilato

Merita un paragrafo a parte la caccia al tesoro da organizzare per la sposa in occasione del suo addio al nubilato. Questo perché si tratta di un gioco che richiede un’organizzazione più importante. Vediamo tutti i passaggi.

In primo luogo, bisognerebbe scegliere un tema per la caccia al tesoro che coerente con la sposa, riflettendo la sua personalità. Ad esempio, potrebbe essere un tema legato al matrimonio, al cinema, alle vacanze o alle sue passioni.

Il secondo passaggio è quello di preparare una serie di indizi. Saranno proprio questi ultimi a guidare le partecipanti attraverso la caccia al tesoro. Gli indizi possono essere sotto forma di enigmi, puzzle, giochi di parole o indizi visivi. Gli indizi dovrebbero essere abbastanza sfidanti ma non troppo difficili da risolvere.

Ogni indizio, dovrà essere nascosto in un luogo consono. Si potrebbe usare la casa della sposa, i luoghi preferiti dalla sposa, quelli significativi per la sua storia d’amore, oppure l’hotel o il locale che ospita l’addio al nubilato. Ciascun luogo dovrebbe essere sicuro e di facile accesso.

Se si ha abbastanza tempo, si possono aggiungere dei compiti o delle sfide da completare lungo il percorso della caccia al tesoro. Potrebbero essere sfide divertenti come fare una foto o un video in un luogo specifico, cantare una canzone o completare un indovinello. Le partecipanti dovranno completare i compiti per ottenere l’indizio successivo.

Chi recupera tutti gli indizi per primo farà guadagnare alla propria squadra un premio preventivamente preparato. Può essere anche una semplice fascia o una piccola coppa.

Sarebbe meglio che, nel corso della caccia al tesoro, venissero incorporati elementi che coinvolgano direttamente la sposa, come indizi legati alla sua storia d’amore, domande personali sulla sua relazione o compiti che richiedono la sua partecipazione attiva.

Scherzi e penitenze all’addio al nubilato

Se la sposa dovesse perdere, durante i giochi e le sfide organizzate per lei durante l’addio al nubilato potrebbe essere costretta a pagare delle penitenze oppure ad essere oggetto di scherzi benevoli. Tra le penitenze preferite spicca quella di farle indossare abiti o accessori provocanti, espliciti o semplicemente ridicoli. Un’altra penitenza poterebbe essere quella di farsi un selfie con uno sconosciuto oppure cantare una canzone imbarazzante nel bel mezzo della strada. Insomma, non c’è limite alla fantasia basta non perdere di vista il divertimento e il benestare della sposa e di tutte le partecipanti.

Per quanto riguarda gli scherzi, invece, il più semplice da organizzare è uno scherzo telefonico alla sposa. Chiedi a una partecipante di fare una chiamata finta e impersonare un personaggio stravagante o fare delle domande esilaranti alla sposa.

Tra gli scherzi più gettonati c’è sicuramente quello di portare dei regali imbarazzanti per la sposa. Potrebbero essere oggetti stravaganti, divertenti o imbarazzanti che la faranno sorridere durante il suo addio al nubilato.

In ogni caso, bisognerà sempre assicurarsi che tutto l’evento sia qualcosa che la sposa troverà divertente e non scomodo.