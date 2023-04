Le proposte di matrimonio da sogno dei vip

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Katy Perry e Orlando Bloom, la proposta di matrimonio da sogno

La proposta di matrimonio per tradizione rappresenta un momento importante per molte donne, atteso e desiderato a lungo. Ad accendere la fantasia femminile ci pensano i vip, spesso protagonisti di gesti plateali e spese da capogiro per dichiararsi alla propria partner. C’è chi preferisce la spettacolarità e chi, invece, punta sul romanticismo senza troppi fronzoli. In ogni caso, non sono poche le proposte delle celebrity che permettono di sognare ad occhi aperti. Ecco quelle che ci hanno sorpreso di più.

Fedez, la proposta all’Arena di Verona

Ha avuto una risonanza mediatica notevole la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni. In occasione di un suo concerto all’Arena di Verona, il rapper ha fatto salire sul palco l’influencer e, presentandosi in smoking davanti a lei, ha intonato le parole di una canzone scritta apposta per la sua dolce metà. Al termine del brano, si è inginocchiato e, come in un film, tra le lacrime, le ha chiesto di sposarlo porgendole un prezioso anello. La Ferragni è scoppiata a piangere e ha sussurrato “sì”, tra gli applausi e le urla delle migliaia di persone presenti. Il resto è storia: il loro è uno dei matrimoni più amati d’Italia.

Enrico Brignano, una dichiarazione indimenticabile

L’Arena di Verona ha fatto da sfondo anche alla proposta di matrimonio di Enrico Brignano, che ha saputo organizzare tutto alla perfezione, lavorando a quel momento per ben due anni. Dopo aver fatto credere alla sua compagna Flora Canto che non avrebbe mai voluto convolare a nozze, le ha regalato una sorpresa meravigliosa sul palco del suo spettacolo, chiedendole la mano. Grande l’emozione di Flora, che ha ovviamente risposto con un “sì” ricco di amore. Il matrimonio è arrivato qualche mese dopo, quando la coppia aveva già avuto due splendidi bambini.

Kanye West, senza badare a spese

Originale anche la scelta di Kanye West. Il rapper statunitense, per chiedere in sposa la sua compagna Kim Kardashian, ha affittato un intero stadio di baseball a San Francisco. Dopo aver coperto gli occhi della sua fidanzata per tutto il tragitto, Kanye le ha tolto la benda mentre un’orchestra di 50 persone ha iniziato a suonare la canzone Young and beautiful di Lana del Rey. Sulle note del brano che recita, appunto, “Mi amerai ancora quando non sarà giovane e bella?”, il rapper si è inginocchiato come da tradizione mostrandole un diamante da 15 carati e ha ottenuto il sì della bella Kim. I due si sono sposati e hanno avuto due figli naturali e due da madre surrogata. Peccato che nel 2021 l’idillio è finito con un turbolento divorzio.

Tom Brady, romantica sorpresa per Gisele Bündchen

Decisamente costosa ma tenera la proposta realizzata dal quarterback Tom Brady alla fidanzata Gisele Bündchen. Per lasciare senza parole la modella brasiliana, l’atleta, durante la vigilia di Natale, ha fatto fare alla compagna un giro su un jet privato. Tra rose bianche e champagne, la splendida ex di Leonardo Di Caprio ha potuto abbracciare anche i genitori. Brady, infatti, ha voluto che i suoceri fossero presenti al momento di chiedere la mano di Gisele. La coppia, dopo le nozze, ha messo al mondo due figli. Anche per loro, però, l’amore si è infranto: nel 2022 hanno annunciato l’avvio delle pratiche per il divorzio.

Il Principe William e quell’anello speciale

Parlando di proposte di matrimonio, è obbligatorio citare la famiglia reale inglese. Le nozze tra il Principe William e la sua fidanzata Kate Middleton sono state trasmesse in tutto il mondo, facendoci sognare ad occhi aperti. Ma non tutti sanno che per chiedere in sposa Kate, il primogenito di Carlo e Diana ha scelto come location il Kenya. I due, infatti, si trovavano in Africa per un safari. Proprio lì, William ha regalato alla fidanzata un anello di fidanzamento molto speciale. Il gioiello apparteneva a sua madre Lady D. e la Principessa del Galles non se ne separa mai, se non nelle occasioni in cui proprio non può farne a meno. Dall’unione tra Kate e William sono nati tre figli.

Joe Manganiello, una proposta in spagnolo

L’attore Joe Manganiello ha superato una sfida difficile per fare la proposta alla collega Sofia Vergara. La star di True Blood ha pronunciato una dichiarazione d’amore interamente in spagnolo, imparando la lingua per l’occasione. Un gesto davvero dolce che ha conquistato il cuore della bella attrice e modella colombiana naturalizzata statunitense. Senza contare che tutto ciò è avvenuto durante una vacanza alle Hawaii, il giorno di Natale. E che la proposta è stata accompagnata da un maxi anello con un diamante da 7 carati. I due sono felicemente sposati da molti anni.

Orlando Bloom, dolcissimo (ma un po’ maldestro)

Anche Orlando Bloom ha voluto fare le cose in grande per la sua fidanzata, Katy Perry. Come nei film più romantici, ha scelto il giorno di San Valentino per dichiararsi alla celebre popstar, ma è stato tutt’altro che banale. Dopo cena, Katy si aspettava che insieme andassero a vedere una mostra d’arte. Lui l’ha invece fatta salire su un elicottero che, sorvolando Los Angeles, ha regalato alla coppia momenti davvero magici. Non tutto è andato però per il verso giusto: Orlando, complice l’emozione, è riuscito a strapparsi il vestito nell’atto di tirare fuori la scatolina con l’anello dalla tasca. E poco dopo ha lasciato cadere a terra una bottiglia di champagne. Ma l’amore supera tutto, e Katy Perry non ha potuto far altro che dire “sì”. Oggi hanno una bellissima bambina.

George Clooney, l’equivoco che ha spaventato Amal

Chi ha seriamente rischiato di ricevere un sonoro “no” è stato George Clooney, che ha organizzato la sua romantica proposta di matrimonio sin nei minimi dettagli, senza immaginare l’equivoco nel quale stava per cadere. Per l’occasione, l’attore ha invitato Amal Alamuddin a casa, preparandole una cenetta con i fiocchi e mettendo della musica dolcissima in sottofondo. L’anello si trovava in una scatolina, chiuso in un cassetto. Proprio Amal avrebbe dovuto trovarla “casualmente”, lasciandosi travolgere dall’emozione per l’inaspettata proposta (almeno nelle intenzioni di Clooney). Invece, la fidanzata ha aperto il cassetto ed è rimasta di stucco, pensando che l’anello fosse un ricordo di qualche ex fidanzata dimenticato per errore. Ci ha messo qualche minuto per capire la verità, e per un pelo non è saltato tutto.