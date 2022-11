Divorzio Kim Kardashian e Kanye West, cifre stellari per il mantenimento dei figli

Dopo mesi lunghi e turbolenti, finalmente Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto l’accordo definitivo per il divorzio. Si è parlato a lungo della fine del loro matrimonio e delle responsabilità del rapper che, in ultimo, aveva messo a dura prova la pazienza dell’imprenditrice, tergiversando su questioni che richiedevano una certa urgenza. La (ex) coppia ha diviso un patrimonio multimilionario, stabilendo cifre stellari per il mantenimento dei quattro figli.

Kim Kardashian, cifre stellari per il mantenimento dei figli

Uno dei punti cruciali dell’accordo di divorzio stipulato in via definitiva lo scorso lunedì 28 novembre, come riporta TMZ, è la custodia dei figli con relativo mantenimento. Kanye West negli scorsi mesi non era stato affatto dolce con l’ex moglie, accusandola di volerlo allontanare dai bambini, addirittura ordinando ai membri della security di respingerlo usando le maniere forti. Accuse che avevano ferito profondamente l’imprenditrice, dichiaratasi completamente estranea a tali illazioni.

E non sono di certo gli unici problemi causati dal rapper in questo lungo procedimento di divorzio che, alla fine, è riuscito a trovare la parola “fine”. Stando all’accordo, la coppia dovrebbe avere pari accesso ai quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm con custodia congiunta, anche se alcune fonti (anonime) hanno confermato a TMZ che di fatto trascorreranno la gran parte del tempo con la madre.

Per il mantenimento, invece, si parla di cifre a dir poco stellari: Kanye West (che di recente ha deciso di cambiare nome) deve pagare a Kim Kardashian 200.000 dollari ogni primo del mese, trasferendo il denaro direttamente sul suo conto. Denaro a cui si aggiungono anche il 50% delle spese per l’educazione (incluse le tasse scolastiche) e il 50% delle spese di sicurezza.

L’accordo di divorzio prevede, inoltre, una clausola in più che sembra ovvio sia stata chiesta direttamente da Kim Kardashian: qualora ci fosse una disputa in merito a questioni che riguardano i bambini, entrambi devono obbligatoriamente partecipare alla mediazione in presenza dei legali. In caso contrario, qualsiasi decisione definitiva spetterà a chi avanza la proposta (cioè lei).

Divorzio Kardashian-West, la divisione del patrimonio milionario

Accordatisi sui termini in merito alla custodia e al mantenimento dei figli, Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto un punto di incontro anche sulla divisione del loro patrimonio milionario. Innanzitutto, stando a quanto riportano i principali tabloid internazionali, la coppia avrebbe deciso di attenersi all’accordo prematrimoniale rinunciando entrambi a qualunque forma di mantenimento sponsale.

Dal canto suo Kanye West ha accettato di trasferire all’ex moglie la proprietà di 4,5 milioni di dollari che aveva acquistato nel sud della California dopo la loro separazione. Quella di fronte alla residenza della Kardashian che il rapper, in sostanza, aveva scelto appositamente per stare più vicino ai figli e che, secondo fonti vicine alla coppia, l’imprenditrice avrebbe già deciso di demolire per non ben precisati “lavori di ristrutturazione”.

L’accordo prevede, infine, che a Kim Kardashian resti la mega tenuta di Hidden Hills da 60 milioni di dollari, in cui attualmente vive con i quattro figli, oltre alle proprietà in Idaho, mentre a West spettano la villa sulla spiaggia di Malibù da 60 milioni di dollari, i ranch nel Wyoming, l’appartamento di Chicago (in cui è cresciuto) e una proprietà in Belgio.

Perché Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West

Sono trascorsi quasi due anni da quando Kim Kardashian ha chiesto ufficialmente il divorzio da Kanye West ed era stata lei stessa a spiegarne le ragioni, durante una puntata del reality Al passo con i Kardashian. L’imprenditrice non ha mai nascosto il valore di West come padre, sempre affettuoso e presente con i figli, ma al contempo aveva lamentato dei problemi di coppia sui quali era impossibile scendere a compromessi.

Kim è cresciuta con le sue mille attività e un curriculum che via via si è fatto sempre più nutrito (è tra le persone più ricche al mondo), Kanye continuava ad aver bisogno di una donna che lo seguisse in tutto e per tutti. Senza contare un’incompatibilità di fondo che, via via, si era fatta più pressante, al punto da spingerli a vivere separatamente già da tempo. Diversi stili e visioni della vita hanno portato la coppia a separarsi dopo 7 anni di matrimonio ma, alla fine, questo lungo e turbolento capitolo sembra essersi definitivamente concluso.