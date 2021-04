Kim Kardashian tra le persone più ricche al mondo: è miliardaria

editato in: da

Kim Kardashian, 40 anni di eccessi e look incredibili

Kim Kardashian è senza ombra di dubbio una delle star più famose del mondo. E non sono solo la sua bellezza e il suo carisma a fruttarle la notorietà, ma anche le sue capacità imprenditoriali e il saper cogliere al volo le occasioni che la vita le pone davanti. E, anche sul fronte dei guadagni, riesce così ad ottenere grandissime soddisfazioni.

Star della tv, modella, influencer e imprenditrice. Kim Kardashian, tra le sue attività, non si fa mancare proprio niente. Diventata famosissima grazie al reality Al passo con i Kardashian, in cui ha raccontato la sua vita quotidiana e quella della sua famiglia, ha sfruttato l’attenzione ottenuta per spopolare anche sui social network.

Il passo per diventare imprenditrice è stato poi breve. Negli ultimi anni, così, ha iniziato a creare linee di abbigliamento, giochi per smartphone e prodotti di bellezza particolarmente apprezzati dai giovani di tutto il mondo che a lei si ispirano. E tutto ciò, come si può ben immaginare, ha accresciuto esponenzialmente il suo patrimonio, che è finalmente arrivato a superare il miliardo di dollari.

A rivelare i guadagni di Kim ci ha pensato il magazine Forbes, che ha pubblicato la sua annuale lista delle persone più ricche del mondo. Il nome della Kardashian, così, spicca tra quelli Jeff Bezos, Elon Musk e altri miliardari famosi.

Ma da dove provengono i proventi della star? Stando a Forbes, attraverso KKW Beauty, la sua linea di prodotti di bellezza, la Kardashian sarebbe riuscita a guadagnare ben 500 milioni di dollari. 225 milioni, invece, provengono dalla linea di moda. Ad accrescere ulteriormente il patrimonio, poi, ci sono proprietà immobiliari, azioni, sponsorizzazioni e investimenti.

Prima di Kim, già un altro membro della famiglia Kardashian era riuscito ad entrare nella lista dei miliardari di Forbes. La sorella più piccola Kylie Jenner, circa due anni fa, era apparsa tra le persone più ricche al mondo. Una menzione d’onore, che ha però poi perso quando il suo patrimonio è sceso sotto il miliardo di dollari.

Kim Kardashian, che appare nella lista di Forbes affianco a nomi importantissimi, può dirsi estremamente soddisfatta del suo lavoro e della sua capacità di autopromozione. Riuscirà a mantenere il suo patrimonio al di sopra del miliardo di dollari?