Kim Kardashian, addio a Kanye West: lei si mostra su Instagram senza fede

Il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West sembra giunto al capolinea da parecchio tempo, anche se solo recentemente la notizia ha iniziato a circolare. A mettere un punto alle speculazioni ci ha pensato proprio Kim, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che non lascia troppo spazio a dubbi e interpretazioni.

La socialite e imprenditrice ha postato un’immagine per promuovere la sua linea di intimo Skims che la vede in posa su un tappeto, ma il dettaglio che salta subito all’occhio è l’assenza della fede al dito.

In collant e underwear color carne, in uno dei due scatti la reality star di A spasso con i Kardashian appoggia il mento sulla mano sinistra, mostrando l’anulare sinistro completamente spoglio dell’anello nuziale.

Un particolare che non è sfuggito all’occhio vigile dei fan e che sta già facendo molto discutere perché sembra il preludio di un imminente annuncio riguardo il divorzio. Divorzio che – presumibilmente – sarà milionario e che potrebbe raggiungere cifre inaudite considerando il patrimonio di entrambi.

In realtà, già qualche giorno fa la Kardashian aveva condiviso una foto in cui si mostrava senza fede al dito. Lo scatto era stato prontamente rimosso da Instagram dopo le prime supposizioni, anche se era rimasto sul profilo Twitter.

Stando a quanto si apprende dai magazine americani, Kim e Kanye ormai da tempo starebbero conducendo vite separate, specie da quando il rapper si era lasciato andare a uno sfogo poco carino sui social nei confronti della famiglia della moglie. Nei giorni scorsi, poi, la rivelazione del New York Post, secondo cui la reality star si sarebbe già rivolta agli avvocati.

La coppia si era sposata dal 2014 con un matrimonio da sogno che si era tenuto proprio in Italia, a Firenze, e le cui foto erano diventate virali sui social. Dal loro amore sono nati quattro figli, North, Chicago, Psalm, Saint, di cui gli ultimi due ricorrendo a una madre surrogata.

Qualche tempo fa la diva 40enne aveva svelato su Instagram che suo marito è affetto da “un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa” e forse in quelle parole si poteva già leggere tutta la sua amarezza nel constatare che il loro matrimonio non stava procedendo come sperato. Nelle ultime settimane, poi, le voci sempre più insistenti di un divorzio. Secondo alcuni insider Kim e Kanye si starebbero già dividendo le proprietà in gran segreto in modo da rendere il passaggio meno doloroso possibile, per loro e per i figli.